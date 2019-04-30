Papağan Freddy’nin kâbusu: Silahlı çatışmada yaralandı, kör oldu, yılan soktu, kaçırıldı

AFPPapağan Freddy

Brezilya'da bir silahlı çatışmada yaralanarak gözünü kaybeden, yılan tarafından sokulan ve 2 hafta önce hayvanat bahçesinden kaçırılan Freddy adlı papağan yuvasına geri döndü.

4 yıl önce bir silahlı çatışmanın ortasında kalan ve gagasına isabet eden mermi nedeniyle yüzü darbe aldığı için Elm Sokağı karakteri Freddy'ye benzetilen Amazon papağanı, 16 Nisan gecesi Cascavel kentindeki hayvanat bahçesinden silahlı soyguncular tarafından kaçırılmıştı.

Brezilya'da yayımlanan Folha de Sao Paulo gazetesinin haberine göre, Freddy, son 4 yılda "eşi benzeri olmayan" talihsizlikler yaşadı.

Gazeteye göre Freddy, 4 yıl öncesine kadar, uyuşturucu çetesi mensubu olduğu ve kendisine sürekli eziyet etiği öne sürülen sahibiyle yaşıyordu. Polisin çeteyi hedef alan baskınında çatışma çıktı. Freddy gagasının üst kısmından vuruldu. İki gözü arasındaki tüyleri yandı ve görme yeteneğini kaybetti.

Hayvan daha sonra hayvanat bahçesine getirildi. Bu ayın başlarında Freddy'yi bacacağından yılan soktu. Çok kan kaybetmesine rağmen, yılan zehirli olmadığı için hayatta kaldı.

'Talihsizliği kurtuluşu oldu'

Freddy daha sonra Cascavel hayvanat bahçesinin bekçisini etkisiz hale getirerek içeri giren 3 silahlı soyguncu tarafından kaçırıldı. Soyguncular Freddy'le birlikte başka bir papağanı da kaçırdı ve bir gaz tüpü çaldı.

Ancak 2 gün sonra hayvanat bahçesi personeli tarafından bir çam ağacının altına bırakılan kafes içinde bulundu.

Freddy'nin neden geri getirildiği henüz bilinmiyor. Ancak daha önce yaşadığı yerin yakınlarında bulunan kan izleri, agresif bir hayvan olarak bilinen Freddy'nin kendisini kaçıran kişileri ısırmış olabileceğine işaret ediyor.

Hayvanat bahçesinin veterineri Ilair Dettoni, hayvanı "yaşadığı talihsizliklerin kurtarmış olabileceğini" belirterek yüzü dağılmış bir papağanın alıcı bulma ihtimalinin fazla olmadığına dikkat çekti.

Dettoni, "Bahtsız mı yoksa gerçekten şanslı bir kuş mu bilemiyorum" dedi.

Freddy'yle birlikte kaçırılan papağan henüz bulunamadı.