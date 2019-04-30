Alman medyası olayın Hamburg kentindeki 'Galeria Kaufhof' isimli AVM'de meydana geldiğini duyurdu. Sürüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, AVM'nin basamaklarından çıkarak içeri daldı. Araç bir alt kata düşmek üzereyken durabildi. Alman basını olayda sürücü ve bir mağaza çalışanı dâhil 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
SON DAKİKA | Almanya’da otomobil AVM'ye daldı: Yaralılar var
Almanya'nın Hamburg kentinde, sürücünün hâkimiyetini yitirdiği bir otomobil, alışveriş merkezine (AVM) daldı. Olayda 9 kişi yaralandı.
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 13:03