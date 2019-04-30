SON DAKİKA | Venezüella'da darbe girişimi!

Rodríguez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Altamira’da konuşlanan küçük askeri bir grubun darbe girişimini önlemek adına çalışmalarımızın sürdüğünü Venezuela halkına duyuruyoruz. İnsanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun Maduro'yu desteklediğini söyleyerek, Guaido'yu hain olmakla suçladı





GUAİDO, HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI



Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayınladı. Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi" dedi.

BAŞKANLIK SARAYI'NDA TOPLANMA ÇAĞRISI

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halka, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısında bulundu.

Cabello, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimi üzerine devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklama yaptı.

Kurucu Meclis Başkanı Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısı yaparken, Caracas yönetiminin serinkanlı davrandığını söyledi. Cabello, askerlerin toplandığı Carlota hava üssüne müdahale edilmediğini de sözlerine ekledi.