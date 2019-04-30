Venezüella'da darbe girişimi

Ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği Venezüella’da hükümet, ABD ve muhalif bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını duyurdu. Caracas yönetimi, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında olduğunu belirtirken “hain askerlerle mücadele edildiği” bildirildi.



Kendisini geçen ocak ayında “geçici devlet başkanı” ilan eden ve Washington başta olmak üzere 53 hükümetin destek verdiği Juan Guaido, dün sabaha karşı yayımladığı video ile askeri birliklere ve halka “sokağa çıkın” çağrısında bulundu. Videoda, başkent Caracas’taki General Francisco de Miranda Hava Üssü yakınında kendine destek veren askerlerle görülen Guaido, “Maduro’yu devirme planının son evresi başladı. Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezüella halkının desteğine güveniyor” ifadelerini kullandı. Ağır silah taşıyanlar da dahil olmak üzere askerler ve Guaido’nun kollarına mavi bant taktıkları görünürken ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Leopoldo Lopez’in de meydanda fotoğrafları yayımlandı.



Halk toplandı



Guaido’nun çağrısının ardından, bir grup askerin hava üssü çevresinde konuşlanarak orduyla çatışmaya başladığı bildirildi. Gelişmeler üzerine açıklama yapan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Ulusal Meclis Başkanı Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı koyacaklarını söyledi. “Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağandışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir” ifadelerini kullandı. Lopez girişimden, ABD’de Trump yönetiminin müttefiki Kolombiya’yı sorumlu tuttu. Sağcı Devlet Başkanı Duque iktidarında Maduro yönetimine karşı baskıyı artıran ülkelerden olan Kolombiya, komşusuna olası askeri müdahalenin de merkez üssü olarak gösteriliyordu.



Caracas’ta darbeye karşı çıkanlar başkanlık sarayı çevresinde toplanırken başkentin çeşitli noktalarında buluşan muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Bir göstericinin, zırhlı bir aracın altında kaldığı görüntüler yayımlandı.



‘ABD’den tam destek’



Akşamüstü saatlerinde Venezüella hükümeti, “Yüzde 80’i kandırılmış askerlerin katıldığı darbe girşimiyle ortaya çıkan şiddetin kısmen durdurulduğunu, üst düzey komutanların demokrasiye bağlı olduklarını” açıkladı.



Venezüella’da darbe girişimine ilk uluslararası tepki İspanya’dan geldi. Venezüella’nın meşru lideri olarak Guaido’yu gördüklerini belirten hükümet sözcüsü, herhangi bir darbe girişimini desteklemediklerini, sağlıklı geçişin seçimlerle mümkün olacağını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise “Venezüella halkının özgürlük talebine tam destek verdiklerini” söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Venezüella ordusundan Guaido’nun başında olduğu Ulusal Meclis’e destek verilmesini istedi. Caracas hükümetinin üyelikten çekileceğini açıkladığı Amerika Devletleri Örgütü’nün (ADÖ) yanı sıra Kolombiya ve Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’dan Guaido’nun çağrısına destek geldi.

MADURO: YENECEĞİZ



Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sinirlerimiz çelikten! Ordu komutanlarıyla görüştüm. Halka, anayasaya ve yurdumuza bağlılıklarını ilan ettiler. Barışın zaferini güvence altına almak için halkı en üst düzeyde harekete geçmeye çağırıyorum. Yeneceğiz!” ifadelerini kullandı.

Venezüella’da Blackwater iddiası

Irak işgali ve Afganistan savaşında sivil katliamlarıyla adı anılan ABD’li özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu, eski deniz subayı Erik Prince’in Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek üzere 5 bin kiralık askeri bu ülkeye konuşlandırma planı yaptığı öne sürüldü. Reuters’ın konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, plan, istihbarat operasyonlarıyla başlamayı, Kolombiya ve diğer bölge ülkelerinden toplanacak 4-5 bin paralı askerle Venezüella’ya girmeyi kapsıyor. Prince’in böyle bir operasyon için, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinden ve zengin Venezüellalı sürgünlerden yatırım ve siyasi destek istediği belirtildi. Trump’a son dönemde yakınlığıyla bilinen Prince’in Blackwater adlı şirketine bağlı paralı askerler, ABD yetkililerini koruma gerekçesiyle 2007’de Bağdat’ta 17 sivilin öldürülmesi dahil pek çok olayla hatırlanıyor. Prince, daha sonra şirketin adını Academy olarak değiştirmişti.