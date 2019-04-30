Yerel medya, İskoçya’nın Glasgow şehrindeki havaalanına iniş yapan bir yolcu uçağının ekibinin, uçakta şüpheli bir paket olduğuna dair ihbarda bulunduğunu duyurdu. Yerel saat ile 10:25’te gerçekleşen olayda, havaalanındaki tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi. Saat 11:00’de yeniden uçuşlara izin verildiği belirtilirken; yolcuların tahliyesinin ardından uçağın polis tarafından arandığı duyuruldu.
Glasgow Havaalanı’nda bir uçakta şüpheli paket alarmı
İskoçya’nın Glasgow Havaalanı’na iniş yapan bir uçakta şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Havaalanındaki tüm uçuşlar durduruldu.
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 14:43