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Glasgow Havaalanı’nda bir uçakta şüpheli paket alarmı

İskoçya’nın Glasgow Havaalanı’na iniş yapan bir uçakta şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Havaalanındaki tüm uçuşlar durduruldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 14:43

[Haber görseli]Yerel medya, İskoçya’nın Glasgow şehrindeki havaalanına iniş yapan bir yolcu uçağının ekibinin, uçakta şüpheli bir paket olduğuna dair ihbarda bulunduğunu duyurdu. Yerel saat ile 10:25’te gerçekleşen olayda, havaalanındaki tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi. Saat 11:00’de yeniden uçuşlara izin verildiği belirtilirken; yolcuların tahliyesinin ardından uçağın polis tarafından arandığı duyuruldu.

Cumhuriyet İMECESİ

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