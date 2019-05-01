Ankara’da ‘güvenli bölge’ mesaisi

Jeffrey ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn’ün içinde yer aldığı heyet, Ankara’ya üç günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye’ye önceki gün gelen Jeffrey dün ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.

Ulusal öncelikler vurgusu

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı belirtildi. “Fırat’ın doğusunda ve Suriye’nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç Yol Haritası’nın yaşama geçirilmesi, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, İdlib mutabakatının korunması, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye’nin yeniden inşası” konularının gündeme geldiği bildirildi.

ABD, daha önce Trump’ın Suriye’nin kuzeyinde kurulmasını önerdiği güvenli bölgede, Fransa’nın başını çektiği koalisyon güçlerinin yer almasını önermiş, ancak Ankara burada Türk askerlerinin yer alması gerektiğini belirtmişti. Ankara, Türkiye olmaksızın burada bir güvenli bölgenin kurulmasının olanaksız olduğu görüşünü dile getiriyor.

Jeffrey-Kalın görüşmesinde ABD Başkanı Trump’ın Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulmasını teklif ettiği güvenli bölge konusu da gündeme geldiği belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.” Görüşmede Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı da kaydedildi.