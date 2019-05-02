Jerry Chun Shing Lee: Çin için casusluk yaptığını itiraf eden eski CIA ajanı

AFP - Hong Kong medyasına göre sağdaki kişi Jerry Chun Shing Lee

ABD'de Jerry Chun Shing Lee adlı eski bir CIA ajanı, Virginia'daki duruşmasında Çin adına casusluk yaptığını itiraf etti.

2007'de CIA'den ayrıldıktan sonra Hong Kong'a yerleşen 54 yaşındaki Jerry Chun Shing Lee'nin, burada Çin tarafından bir Amerikan casusluk şebekesini çökertmekle görevlendirildiği öne sürülüyordu.

Amerikan vatandaşlığı bulunan Jerry Chun Shing Lee'nin topladığı bilgiler sonucu 2010 ile 2012 yılları arasında 20 muhbirin öldürüldüğü ve şebekenin çökertildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, bunun Amerikan istihbarat örgütlerinin son yıllarda aldığı en büyük darbelerden biri olduğunu söylüyor.

'Trajik bir ihanet'

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı John Demers, bunun bir yıldan az bir süre içinde ABD ajanları ve Çin'in dahil olduğu üçüncü dava olduğunu belirterek "Bu davaların her biri, ülkeye ve çalışma arkadaşlarına trajik bir ihanettir" dedi.

Bakanlığın açıklamasında 1994-2007 yılları arasında CIA'de çalışan Lee, mahkemedeki ifadesinde,i "Yabancı bir ülkeye yardım etmek için ulusal savunma bilgilerini sızdırdığını" kabul etti.

Açıklamaya göre, Çin istihbaratı 2010'da Lee'yle irtibata geçti. Çin ajanları gizli bilgiler karşılığında Lee'ye para teklif etti ve ölene kadar güvenliğini sağlama vaadinde bulundu.

Mayıs 2010 ve Aralık 2013 arasında Lee'nin Hong Kong'daki hesabına yüz binlerce dolar yatırıldı.

İddialara göre Lee bunun karşılığında Çin'e hangi CIA ajanlarının nerede görevlendirildiğine dair dosyalar sundu.

2012'de FBI ajanları Hawaii'de Jerry Chun Shing Lee adına kayıtlı bir otel odasında yaptıkları aramada bir USB bellek buldu. Bellekte, Jerry Chun Shing Lee'nin Çin'e verdiği ve sonradan silindiği öne sürülen bir dosyaya ulaşıldı.

Aramada ayrıca Jerry Chun Shing Lee'nin ajandası ve not defterine de el konuldu. Burada CIA ajanlarının gerçek kimlikleri, görev alanları ve telefon numaraları gibi bilgilerin bulunduğu iddia ediliyor.

CIA 2012'de Jerry Chun Shing Lee'yi sorguladı. Lee Çinli istihbarat görevlileriyle buluştuğunu söyledi ancak kendisine görev verildiğini gizledi.

2013'te USB bellek ve ajanda hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Jerry Chun Shing Lee daha sonra bunu kabul etti fakat Çin'e bilgi vermediğini söyledi.

Ocak 2018'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınan Jerry Chun Shing Lee'nin ceza duruşması Ağustos'ta yapılacak.