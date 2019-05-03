Yeni Zelanda Başbakanı Ardern erkek arkadaşı Clarke Gayford'la nişanlandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in erkek arkadaşı ve kızı Neve Te Aroha'nın babası Clarke Gayford ile nişanlandığı belirtildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın Başbakanın ofisine dayandırarak verdiği habere göre, Ardern, Paskalya tatili sırasında erkek arkadaşı Clarke Gayford ile nişanlandı.

Nişan hakkında çiftten henüz açıklama yapılmadı ancak haberin duyulması üzerine tebrik mesajları gelmeye başladı.

Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, sosyal medya hesabından, "Natalie ve ben, Başbakan ve Clarke'ın nişanını tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan olan Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne, o dönem 3 aylık olan kızıyla katılmıştı.