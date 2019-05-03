Fani kasırgası Hindistan'a ulaştı

Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan Puri bölgesini vurmaya başlayan Fani kasırgasının, saatte 200-230 kilometreye ulaşabileceğini duyurdu. Şu ana kadar ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, önlem olarak bölgeden 1 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, “Son 24 saate Odisha’da kasırgadan etkilenebilecek bölgelerden 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam’da 300 bin Puri’de ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalan kişiler için yaklaşık 5 bin mutfak faaliyete geçti” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 9 bölgede 10 bin köy, 52 kasabanın Fani kasırgasından etkileneceği duyurulurken; insanlara sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Haberde, Odisha’da çok sayıda uçak ve tren seferlerinin iptal edildiği, eğitime ara verildiği, önlem olarak arama kurtarma ekiplerinin hazırda beklediği de belirtildi.