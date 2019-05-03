Venezuela'da son durum: İspanya, Caracas Büyükelçiliği'ne sığınan muhalif siyasetçi Lopez'i teslim etmeyeceğini açıkladı

Getty ImagesLeopoldo López Salı günü yaşanan gelişmelerden sonra İspanya büyükelçiliğinden sığınma istemişti

İspanya, Venezuela yetkililerinin Caracas'taki büyükelçilik binasına girmesine ve muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez'i gözaltına almasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Leopoldo Lopez, Salı günü kendisini muhalefetin lideri ilan eden Juan Guaido ile birlikte Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için ayaklanma çağrısı yapmış ve orduda hareketlilik olduğunu söylemişti.

Maduro ise "bütün darbecilerin" yenileceğini söyledi.

Ülkede Salı gününden bu yana çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Hem Devlet Başkanı Maduro hem de muhalif politikacı Guaido ordunun kendilerini desteklediğini söylüyor ve başkentte mitingler yapıyor.

Guaido Ocak ayında kendisini Venezuela'nın geçici lideri ilan etmiş ve aralarında İngiltere, ABD ve Latin Amerika ülkelerinin bazıları da dahil olmak üzere 50 ülkenin desteğini sağlamıştı.

Fakat Rusya ve Çin başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden destek alan Devlet Başkanı Maduro da ekonomik kriz ile zorlansa bile hala önemli halk desteğine sahip ve istifa etmesi çağrılarını reddediyor.

Lopez ne demişti?

İspanya Dışişleri Bakanlğı'ndan bugün yapılan açıklamada, Lopez'in hiçbir koşulda büyükelçilikten çıkmaya zorlanmayacağı kaydedildi.

İspanya hükümeti ayrıca Lopez ve ailesinin güvenlikleri için büyükelçiliğe geldiklerini ancak siyasi sığınma talebinde bulunmadıklarını da açıkladı.

Büyükelçilikte bir açıklama yapan Lopez, Salı gününde yaşanan olaylardan önce ordunun üst rütbeli subaylarıyla görüştüğünü söyledi ve "30 Nisan'da meydana gelen çatlak giderek büyüyecek ve duvarları yıkacak" diye konuştu.

Lopez bir süredir ev hapsinde tutuluyordu fakat Salı günü muhelefeti destekleyen güvenlik mensupları tarafından serbest bırakılmıştı.

Venezuela'da bir mahkeme Lopez hakkında ev hapsi koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama emri verdi. Lopez'in hakkındaki 13 yıl papis cezasının tamamını cezaevinde geçirmesi istendi.

2014 yılında tutuklanan Lopez, o yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği çatışmalı gösterileri kışkırtma suçlamasıyla yargılanmış ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Maduro ne yapıyor?

Perşembe günü orduyu isyana davet eden muhaliflere mesaj mahiyetinde bir fotoğraf yayımlandı. Devlet Başkanı Maduro, Caracas'daki bir askeri karargahta askerlerle birlikte poz verdi.

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Devlet Başkanı Maduro dün askerlerle birlikte fotoğraf çektirerek muhaliflerine mesaj verdi

Maduro bir açıklama da yaparak, ordunun sadakatinden övgüyle söz etti ve "Hiç kimse bizim kutsalımıza dokunmaya veya Venezuela'yı savaşa sürüklemeye teşebbüs etmesin" dedi.

Bu fotoğraf ve bu açıklama daha önce kamu çalışanlarını hükümeti istifaya zorlamak için grev ve direnişlere çağıran muhalif politikacı Guaido'ya cevap niteliğindeydi.