Kremlin’den Putin-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisi akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. İki lider arasında pek çok konunun konuşulduğunun belirtildiği açıklamada görüşmenin taraflar için çok verimli geçtiği vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Vladimir Putin, Donald Trump’a 25 Nisan’da Vladivostok'taki Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile yaptığı görüşmenin ana sonuçları hakkında bilgi verdi.” ifadelerine yer verildi. Görüşmede ayrıca Ukrayna meselesi ve Venezuela krizi gibi başka konular da görüşüldüğü belirtildi.

TRUMP: HERKESLE İYİ GEÇİNMEK İYİ BİR ŞEY, KÖTÜ DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, görüşmelerinin "oldukça uzun ve iyi" geçtiğini belirterek, "(Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmaya atfen) Cadı avından uzun zaman önce de söylediğim gibi Rusya, Çin ve herkesle iyi geçinmek iyi bir şey. Kötü değil." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardım ettiği iddiasına atıfta bulunarak, "Ticaret, Venezüella, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta 'Rus komedisini' de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme." değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin, nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni bir anlaşma olasılığını istişare ettiklerini aktardı.

Sanders, görüşmede Trump'ın, Venezüella’da yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesi gerektiğini vurguladığını anlattı.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 1,5 saat süren görüşmede, Venezüella’daki durumun ele alındığı ve Putin’in, ülkede sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini vurguladığı bilgisine yer verildi.