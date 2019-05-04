Kuzey Kore 'kısa menzilli füze denemesi yaptı'

Reuters - Kim Jong-un, Şubat ayında ABD Başkanı Trump ile görüştü.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin peş peşe kısa menzilli füze denemesi yaptığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre füzeler ülkenin doğusundaki Hodo yarımadasından ateşlendi.

Açıklamada, füzelerin 70 ila 200 km arasında seyredip Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Eğer Güney Kore'nin iddiası teyit edilirse, bu deneme, Pyongyang'ın Kasım 2017'de yaptığı kıtalararası balistik füze atışından sonraki ilk deneme olarak kayda geçecek.

Pyongyang geçen ay yaptığı açıklamada, yeni bir 'taktiksel güdümlü silah' geliştirdiğini ve denediğini duyurmuştu.

Geçen ayki deneme de, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Vietnam'da sonuçsuz kalan zirvesinden sonraki ilk silah denemesi olmuştu.

Beyaz Saray: İzlemeye devam edeceğiz

Trump, Şubat ayında Hanoi'de düzenlenen zirvede, Kim Jong-un'un önerisinin kötü bir anlaşma olduğunu söyleyerek masadan kalkmıştı.

Kuzey Kore, uzun menzilli ve nükleer füze denemeleri yapmayacağı taahhüdünde bulunmuştu. Cumartesi erken saatlerde yapılan kısa menzilli füze denemesiyle Pyongyang bu taahhüdünü bozmamış oldu.

BBC'nin Güney Kore muhabiri Laura Bicker, Washington'un, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silah programını sona erdirmek için ciddi adımlar atmaması durumunda ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde ısrarcı olmasının Pyongyang'ın sabrını zorlamaya başladığını söylüyor.

Kısa menzilli füze denemesiyle ilgili konuşan Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders "Kuzey Kore'nin bu gece yaptıklarından haberdarız. Gerekli görüldüğü üzere izlemeye devam edeceğiz" dedi.