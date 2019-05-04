New York’ta katliam planlayan kişi serbest kalıyor

Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Zazi, yaklaşık dokuz yıl önce hakkındaki suçlamaları kabul ederek itirafçı olmuştu.

Zazi’nin itirafçı olmasından yaklaşık dokuz yıl sonra dün New York’ta, hakkında verilecek cezayla ilgili son karar duruşması yapıldı. Hakim Raymond Dearie, Zazi’yi sadece on yıl hapisle cezalandırdı.

Zazi’nin avukatı, müvekkilinin tutuklu olarak hapiste kaldığı sürenin verilen cezadan düşeceği gerekçesiyle, “Zazi birkaç gün sonra serbest kalacak” dedi.

Amerika'nın Sesi'nin haberie göre Federal savcılar karar duruşması öncesi hakime sundukları raporlarda, Zazi’nin 2009 yılındaki tutuklanmasının ardından, ABD’nin terörle mücadelesine “olağanüstü” yardım sağladığını belirtti. Zazi’nin en yakın arkadaşları, akrabaları ve El Kaide terör örgütünün iç işleyişiyle ilgili çok hassas bilgiler verdiği kaydedildi.

“Verdiğim zarar için çok üzgünüm korkunç bir hata yaptım”

Hakim Dearie, karar duruşmasında Zazi'nin, ABD savcılarıyla olan işbirliğini, “olağanüstü” diye değerlendirerek, “Zazi’nin birçok hayatı kurtardığına dair hiçbir şüphem yok. İkinci bir hayat şansı verilmesini hak ettin” dedi. Zazi de duruşmada hakime, “ Verdiğim zararlar için çok üzgünüm. Korkunç bir hata yaptım. Özür dilerim” dedi.

Hakimin verdiği karar bazı hukukçular tarafından sürpriz olarak değerlendirildi. Zazi’nin kısa sürede hapisten çıkacak olması tartışmalara yol açtı.

Afgan asıllı 34 yaşındaki Zazi, henüz yedi yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. Ailesiyle birlikte New York’a yerleşen Zazi yasal süreç sonrasında Amerikan vatandaşı oldu. Gençlik yıllarında sık sık gittiği Pakistan’da görücü usulüyle evlendirildi. Bir süre sonra giderek radikalleşmeye başladı. El Kaide terör örgütüne katıldı. 2008 yılında terör örgütü El Kaide’nin Pakistan’daki kamplarında patlayıcı eğitimi aldı.

New York’ta üç ayrı metro istasyonunda katliam yapmayı planladılar

Zazi, Amerika’ya döndükten sonra, örgüt üyesi arkadaşları ve akrabalarıyla birlikte New York’un en kalabalık üç ayrı metro istasyonunda, kalabalığın yoğun olduğu saatlerde toplu katliamlara yol açacak intihar saldırıları düzenlemek için hazırlıklara başladı.

FBI’ın yakından izlediği Zazi, 2009 yılının Eylül ayında gözaltına alındı. Sorgusunda iddiaları reddetti.

New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Zazi, dava sürecinin başında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, ancak22 Şubat 2010’da kararını değiştirip savcılıkla anlaştı, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti ve itirafçı oldu.

Zazi’nin itirafçı olmasından sonra El Kaide büyük darbe aldı

Zazi, New York’u kana bulayacak bombalı eylem planlarını El Kaide’nin uluslararası eylemlerden sorumlu ismi Salih El Salah ve örgütün operasyon sorumlusu Raşid Rauf’tan almıştı. Bu ikili Zazi’nin itirafları sonrasında Pakistan’da insansız hava araçlarıyla vurularak öldürüldü. ABD’de çok sayıda kişi Zazi’nin itirafları sonrasında düzenlenen operasyonlarla tutuklandı.

Eski Adalet Bakanı Eric H. Holder Jr, 11 Eylül 2011 terör saldırılarının ardından El Kaide’nin ABD’ye yönelik en kanlı terör saldırılarını önlediklerini ve kanlı eylemler düzenlemeyi planlayan hücrelerin birer birer çökertildiğini açıklamıştı.