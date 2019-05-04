İsrail, Gazze'de AA'nın ofisinin bulunduğu binayı vurdu





Ardından İsrail ordusu, Filistinli grupların yerleşimlere onlarca roket saldırısında bulunduğunu, bunlardan birinin Aşkelon’daki bir eve isabet ettiğini, can kaybının olmadığını duyurdu. İsrail, Gazze’ye yönelik havadan, karadan ağır bombardıman başlattı.



Anne ile bebeği yaşamını yitirdi



Gazze’nin yönetiminde bulunan Hamas bağlantılı hedeflerin de yer aldığı saldırılarda en az üç Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı haberi geldi. İsrail dün de Gazze’den roket saldırısının sürdüğünü, Aşkelon çevresinde iki kişinin yaralandığını belirterek ağır bombardımana devam etti. Filistinli kaynaklar bir binanın hedef olması sonucu hamile bir kadınla 14 aylık bebeğinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



AA ofisi de hedef oldu



Bu arada İsrail’in Anadolu Ajansı’nın (AA) ofisinin de bulunduğu binayı bombaladığı gündeme düştü. Bina tümüyle yıkıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen AA çalışanlarının eşya ve malzemelerini alamadan binayı acilen boşalttığı belirtildi.



İsrail’in saldırısının ardından Ankara’dan art arda sert açıklamalar yükseldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Amacın, İsrail’in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur” dedi.



Öte yandan Filistin hükümeti, BM’ye İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı. AB’den ise taraflara sağduyu açıklamasıyla birlikte “Gazze’den İsrail’e roket atılmasının sona ermesi” çıkışının gelmesi dikkat çekti.