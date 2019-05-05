Argentina Juniors: Maradona'yı yetiştiren 'Arjantin'in Ajax'ı

"Hocam, benden daha iyi bir arkadaşım var. Haftaya onu da getirebilir miyim?"

50 yıl önce, 1969'da, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Diego Maradona efsanesi böyle başladı.

Francis Cornejo, 10 yaş altı takımının en iyi oyuncularından birini Goyo Carrizo'yu dikkatle dinledi ve başıyla onayladı.

Cornejo yakınlarda, yeni oyuncu denemeleri için gazeteye bir ilan vermişti.

1953'ten bu yana Argentinos Juniors'un futbol okulunda hocalık yapıyordu ve kariyerinin en büyülü anını çok yakında yaşayacaktı.

Cornejo, "Cebolitta Maradona" adlı kitabında şöyle yazdı:

"İnsanlar hayatlarında en az bir kez mucizeyle karşılaşır, çoğu bunu fark etmez bile derler. Ben kesinlikle fark ettim. Benim mucizem 1969'da, yağmurlu bir cumartesi günü, yaşına inanamadığım 8 yaşındaki bir çocuk, topla hayatımda görmediğim şeyler yaptığında gerçekleşti."

2008'de hayatını kaybeden Cornejo, "Maradona'yı keşfeden adam" olarak tarihe geçti. Ancak Cornejo aynı zamanda, Arjantin'in başlıca futbol kulüplerinin şekillenmesine yardımcı olan büyük futbol adamları arasındaydı.

Avrupa'da Ajax, Güney Amerika'da Argentina Juniors

Avrupa'da Ajax varsa, Güney Amerika'da da Argentina Juniors var. Her iki kulüp de her şeyin ötesinde, futbol sevgileri ve gençlik akademilerine verdikleri önemle öne çıkıyor.

Ajax'ın A takımı, 1982'den bu yana, yani 1753 maçın her birine en az bir akademi mezunu olmadan çıkmadı. Argentinos ise Temmuz 1979'dan bu yana, yani 1668 maçın her birine.

Her iki kulüp de dünya futbolunun efsanelerinden birini yarattı ve bu iki ismi stadlarına verdi. Ajax maçlarını Johan Cruyff Arena'da, Argentinos ise Estadio Diego Armando Maradona'da oynuyor.

Maradona profesyonel kariyerinin ilk 5 yılını burada geçirdi ve formayı 1976'da, 16. doğumgününden 10 gün önce giydi. Daha sonra da 1981'de Boca Juniors'a transfer oldu.

'Maradona diyarı'

Burası aynı zamanda, bir başka Arjantinli efsane Lionel Messi'nin, Haziran 2004'te 20 yaş altı milli takımda ilk olarak Arjantin formasını giydiği yerdi.

Tribünlerin altında, Maradonalı yıllardan kalma eşyalarla dolu bir müze var. Maradona heykeli geçen yıl yapıldı. Oyuncular sahaya, Maradona'nın başı ve göğsü şeklindeki şişme bir tünelden çıkıyor.

'Maradona diyarı'nı ziyaret edenlere, efsane futbolcunun kulüple imzaladığı ilk profesyonel sözleşmeden sonra ona verilen daire de gezdiriliyor.

Argentinos yönetiminin eski bir üyesi, daireyi geri satın aldı, Maradona'nın kullandığı orijinal eşyaların büyük bölümünü geri toparlamayı başardı ve daireyi 1970'lere giden bir zaman tüneline dönüştürdü.

Getty Images 'Casa de Dios' Müzesi, Maradona'nın La Paternal semtinde yaşadığı dairede.

Argentinos Juniors kulübü, Buenos Aires'in La Paternal semtinde ve başkentte oyuncular için verilen rekabet hep çok sıkı oldu. River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Huracan, Velez Sarsfield, Ferro, Lanus, Banfield, Platense ve daha birçoğu 50 kilometrelik bir alan içinde.

Bütün kulüpler, yeni oyuncuları bulup, geliştirmek istediği ortam, havuzda balık avlamaya çalışmak gibi. Ama Argentinos hep farklıydı. Sadece balık tutmuyorlar. Oyuncuyu yetiştiriyorlar. Ham taşları bulup, cilalı elmaslara dönüştürüyorlar. Bu şöhretlerini öğrenim süreçlerine borçlular.

Kulüpte 1984'te teknik direktörlük yapan ve Arjantin Milli Takımı ile 1978'de Dünya Kupasını alan Cesar Menotti'nin yardımcılığını yapan Roberto Saporiti "Arjantinos Juniors'ın farkı hep teknik oldu. Ve bu yeni bir şey değil. Bunu 50 yıldır yapıyorlar" diyor.

Saporiti ve Menotti, Maradona'nın 1976'da formayı giydiği maçı izledi. Ancak Maradona, iki yıl sonra kendi evlerinde Dünya Kupasını alan milli takım kadrosunda yoktu.

O kadar çok insan Maradona'nın ilk maçına gittiğini iddia etti ki, Maradona daha sonra "O maçı izlediğini iddia eden herkes gerçekten izlemiş olsaydı, maçın Maracana'da oynanmış olması gerekirdi" dedi.

'Dünyanın akademisi'

Maradona daha sonra futbol okulunun keyfettiği en parlak yıldızlardan biri oldu, Ancak, Maradona kesinlikle tek değildi. Argentinos kendisini "Dünyanın Akademisi" olarak tanımlıyor.

Şu anda, Arjantin 20 yaş altı milli takımını çalıştıran, eski Argentinos oyuncusu ve akademi müdürü Fernando Batistuta, "O yıllarda o kadar çok müthiş oyuncu yetişti ki, listenin sonu yok. Bu da, bunun tek bir altın kuşak değil, sıkı çalışmanın ve hiç yitirilmeyen bir tarzın sonucu olduğuna kanıt" diyor ve ekliyor:

"Argentinos, eğitim ve futbolcu şekillendirmekte bir rol modeli. Sadece teknik açıdan değil, insani açıdan da. Maradona'dan (20 yaş altı milli takımında), Diego Markic ve Juan Pablo Sorin'e dek bir sürü Arjantin kaptanı yetiştirmeleri tesadüf değil."

Fernando Redondo, Juan Roman Riquelme, Sergio Batista, Fabricio Coloccini, Claudio Borghi ve Esteban Cambiasso, milli takımda forma giyen diğer Argentinos oyuncuları. Arjantin 20 yaş altı milli takımının kaptanı, Atletico Madrid'in 18 yaşındaki Nehuen Perez de Argentinos ürünü.

Birçok yetenek, kulüp yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanamadan takımdan ayrıldı. Riquelme, Coloccini ve Cambiasso, A takımı forması giymeden Boca Juniors ve Real Madrid'e geçtiler.

Ancak kulüp, en büyük başarılarını da, Maradona'nun ayrılışından hemen sonra, bir başke yeteneğin Jose Pekerman'ın yardımıyla yaşadı.

Getty Images Jose Pekerman (soldan dördüncü) ödül alırken.

Arjantin Milli Takımını, 2004-2006 ve Kolombiya'yı 2012-2018 arasında çalıştıran Pekerman, 1980'li yıllarda Argentinos akademisini yönetiyordu.

Akademide yetiştirip, A takımına gönderdiği gençler, 1984 ve 1985'te lig şampiyonluğunu, 1985'te de Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Copa Libertadores'i kazandı. Aynı yıl, Kıtalararası Kupa'yı ise Michel Platini'nin de formasını giydiği Juventus'a karşı, penaltılarla kaybettiler.

Pekerman, Argentinos'taki başarıları sayesinde 20 yaş altı milli takımının başına geldi ve 1995, 1997, 2001 ve 2005'te dört kez 20 yaş altı milli takımlar Dünya Kupasınhı kazandı. Ayrıca, Fair Play kupaları da aldılar. Oysa, 1991'deki turnuvada çıkan kavga nedeniyle Arjantin'in 1993'teki turnuvaya katılması yasaklanmıştı,

Maradona'nın başarıları dışında, Argentinos'un milli takımla en büyük bağlantısı Pekerman. Ancak 1990'ların ortasında Pekerman büyük başarılara imza atarken, eski kulübü Argentinos, çalkantılı bir dönemden geçiyordu.

Parasız kalan kulüp, bir yayın anlaşması karşılığında 1993-1994 sezonunda kendi evindeki maçlarını, Buenos Aires'ten 1000 kilometre uzakta, Mendoza bölgesinde oynamayı kabul etti. Ve 1996'ta Boca Juniors, Argentinos'u en çok umut vadeden yeteneklerle besleyen küçük kulübü satın aldı.

Ancak mali zorluklara ve büyük kulüplerin pusuda beklemesine karşın, Argentinos futbolcu fabrikasını çalıştırmaya devam etti.

'Akademi hep ileri baktı'

Saporiti "İnişler, çıkışlar, yanlış kararlar, mali sorunlar vardı ancak akademi hep ileri baktı ve bu nedenle sistem tamamen çökmedi." diyor.

Geçen yıl, 21 yaşındaki golcü Nicolas Gonzales Stuttgart'a 7,5 milyon sterline satıldı. Maradona'nın transfer ücretini nihayet aşan kulüp için tarihi bir andı. Argentinos, Maradona'nın önce Boca'ya, sonra da Barcelona'ya satışından 6 milyon sterlin kazanmıştı.

Ve yakında, Brighton'a 6,5 milyon sterline satıldıktan sonra tekrar Argentinos'a kiralanan Alexis MacAllister'a da veda zamanı gelecek.

Kulüp Başkanı Cristian Malaspina "Ülke dışındaki şöhretimizi yeniden kazandık" diyor.

MacAllister'in kardeşi Kevin de geçtiğimiz günlerde Boca'ya satıldı.

Argentinos, 1996'dan bu yana dört kez ligden düştü, ancak her seferinde akademileri sayesinde, ertesi sezon birinci lige geri döndüler. La Paternal'deki her fırtanadan sonra yeni kuşaklar yetişti.

Bu sezon da, Superliga'yı sonuncu tamamladılar. Ancak, ligden düşen takımlar son üç yılda aldıkları ortalama puanlarla belirlendiğinden ligde kaldılar ancak şimdi gelecek yıl ligden düşmemeye odaklandılar.

Kupa mücadeleleriyse hala sürüyor. Gençlerle çalışmak konusunda bir uzman olan yeni teknik direktörleri Diego Dabove'yle geçtiğimiz günlerde, ikinci turda San Lorenzo'yu yendiler. Daha önce de, bir devi, Independiente'yi kupa dışına itmişlerdi.

Bu zaferle, 17 yaşındaki yeni "harika çocukları" Matko Miljeviç de sahneye çıktı. Miami'de Arjantinli bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Milijevic, 107 maçta 49 gol attı ve ABD, Arjantin ve Hırvatistan milli takımlarından birinin formasını giyebilir.

Getty Images Argentinos Juniors taraftarları, kendi evlerindeki Boca Juniors maçında takımlarını desteklerken.

Argentinos Juniors hep, genç yetenekleri desteklemeye kararlı bir kulüp oldu.

"Kontrol, kontrol, kontrol...Ayak üstü, pas, kontrol, ayak üstü, pas..." diyor sürekli antrenmanlarda Fernando Batistay ve ekliyor:

"Argentinos bu antrenmanları on yıllardır yapıyor ve diğer kulüplerin tersine oyuncular, akademiden mezun olduktan sonra da bu hareketleri yapıyor.

"Taktik, strateji ve oyun zekası yıllar geçtikçe geliştirilebilir. Ancak topu nasıl kontrol edeceğinizi bimezseniz, tekniğinizi değiştirmek çok zordur. Arjantinos Akademisi'nde, teknik tartışılamaz."

Ve bu küçük olsa da görkemli stadda, oyuncular uzun top oynamadan önce dikkatli düşünmeli.

Çünkü dev bir şişme Madadona, her hareketlerini çok yakından izliyor.

BBC

Getty Images Maradona'nın Argentinos ile kontrat imzaladıktan sonra kaldığı daire bir müzeye dönüştürüldü.

Getty Images Argentinos Juniors Stadı'ndaki, Maradona duvar resmi.