Brunei'den geri adım: Eşcinsel ilişki ve zina, recm ile cezalandırılmayacak

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Brunei Sultanlığı, eşcinsel ilişki ve zinayı, recm (taşlayarak öldürme) cezası kapsamına almaktan vazgeçti.

Sultan Hassanal Bolkiah, idam cezasına yönelik moratoryumu yeni yasayı da kapsayacak şekilde genişletti.

Karar, Nisan ayı başına açıklanan yasa tasarısına gelen tepkilere bağlanıyor.

Hassanal Bolkiah 3 Nisan'da yeni yasalardan bahsetmeden,"Bu ülkede İslami öğretilerin giderek güçlendiğini görmek istiyorum" demişti.

Bolkiah'ın açıklaması sonrası, George Clooney ve Ellen DeGeneres gibi dünyaca ünlü isimler, idam yasasını kamuoyu önünde sert şekilde eleştirmiş, ülkeye ait çeşitli ticari faaliyetleri boykot çağrısı yapmıştı.

Brunei'de idam cezası halen bazı suçlar için kanunlarda yer alsa da 1957 yılından bu yana uygulanmıyor.

Ülke 2014'te şeriat kanunlarını benimsemişti

Sultan Hassanal Bolkiah, Pazar günü yaptığı konuşmada, yeni yasa ile ilgili "bazı soruların ve yanlış anlamaların" olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Bolkiah, "Şeriat Ceza Kanunu Talimatı" isimli yasa tasarısında yer alan idam cezası başlığına erteleme getirilebileceğini söyledi.

Eşcinsellik Brunei'de yasaktı. Cezası ise 10 yıla kadar hapisti.

BBC

Petrol ve gaz ihracatıyla bölgenin zengin ülkelerinden biri olan Brunei'de nüfusun üçte ikisi Müslüman.

Brunei, Mayıs 2014'te şeriat kanunlarını benimsemişti. İslami hukuk sistemi kapsamındaki yasalar aşamalı olarak hayata geçiriliyordu.

Güney Asya'daki ülkenin 72 yaşındaki Sultanı Hassanal Bolkiah, Londra'daki Dorchester ve Los Angeles'taki Beverly Hills dahil çok sayıda oteli bünyesinde barındıran Brunei Yatırım İdaresi'nin de başı.