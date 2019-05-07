Dizel soruşturmasında Porsche'ye ceza

Porsche, dizel emisyonu değerleri standartlara uymayan araçları Avrupa ve diğer bölgelerde satışa sunduğu gerekçesiyle 535 milyon Euro'luk cezaya çarptırıldı. Almanya’nın Stuttgart şehrinde savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre firmanın geliştirme bölümü yasal sorumluluklarını ihmal ederek bu araçların satışına göz yumdu.

CEZA KESİNLEŞTİ

Almanya’nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen’in alt kuruluşu olan Porsche karara itiraz etmedi. Böylece 535 milyon Auro'luk ceza kesinleşmiş oldu.

2015'TE PATLAK VERMİŞTİ

Volkswagen dizel skandalıyla ilk olarak 2015 yılında gündeme gelmişti. O tarihte ABD Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) Volkswagen'in laboratuvar emisyon testlerinde bilinçli olarak dizel motorlarda aldatıcı yazılım kullanarak emisyon değerlerini manipüle ettiği tespit edildiğini açıkladı. Daha sonra Alman devinin söz konusu yazılımı dünya genelinde üretilen 11 milyon araçta kullandığı ortaya çıktı. 2017 yılında Volkswagen suçunu kabul ederek 4.3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bunun yanında ABD'de 2009-2015 yıllarında üretilen araçları ücretlerini ödeyerek geri aldı.



AUDI'YE DE SIÇRAMIŞTI

2018 yılında ise Volkswagen'in anavatanı Almanya'da konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şirketin bir başka alt kuruluşu olan Audi'nin CEO'su tutuklandı. Audi emisyon testlerindeki ihmalleri sebebiyle Almanya'da 800 milyon euro cezaya çarptırıldı. Bu yıl mart ayında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) söz konusu skandallar yaşanırken Volkswagen'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Martin Winterkorn ve ekibinin yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.