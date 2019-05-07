ABD'deki 'seks tarikatı' Nxivm'in kurucusu Raniere yargıç karşısına çıkacak

ABD'de kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere bugün yargıç karşısına çıkacak.

Kadınları kurduğu gizli "seks tarikatına sokup, köleleştirdiği, aç bıraktığı, adının baş harflerini kadınlara damgaladığı ve tehditle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Raniere'nin davası New York kentinde görülecek.

Federal Savcılar ayrıca, 58 yaşındaki Raniere'yi üyelerine hayata benzersiz bir bakış sunmayı önerdiği Nxivm adlı grubu, kadın ticareti, çocuk pornosu ve küçük yaşta birinin cinsel tacize uğratılması gibi suçlar için paravan olarak kullanmakla suçluyor.

Raniere'nin "köleleri" oldukları iddia edilen bazı kadınların duruşmada ifade vermesi bekleniyor. Kimlerin ifade vereceği henüz açıklanmazken, Smalville dizisinin yıldızı Allison Mack ve Seagram içki şirketinin varisi Clare Bronfman, Raniere'ye yardım etme suçlamalarını daha önce kabul etmişlerdi.

Jüri üyeleri altı hafta sürmesi beklenen duruşmalarda, rahatsız edici ifadeler dinleyecekleri ve kanıtlar görecekleri yönünde uyarıldı.

Savcıların Raniere'nin bilgisayarında ele geçirilen ve kurbanlarından biri olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını da kanıt olarak sunacakları belirtiliyor.

Mack ve Bronfman'ın da aralarında bulunduğu beş kadın, geçtiğimiz aylarda suçlamaları kabuletmiş ve seks tarikatıyla ilgili yargıç karşısına çıkacak tek olarak Raniere kalmıştı.

Ömür boyu hapis cezası alabilir

Allison Mack, gözyaşları içinde verdiği ifadede iki kadına kendisi ve diğer Nxivm üyeleriyle cinsel ilişkiye girmeleri için şantaj yaptığını itiraf etmişti.

Grubun başlıca mali destekçisi olan Bronfman da geçen ay suçlamaları kabul etmişti

Bronfman ile Meksika'ya kaçtıktan sonra Mart 2018'de gözaltına alınan Ranieri'nin avukatı ise, müvekkilinin kadınlarla girdiği cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunmuş ve çocuk pornosu ve çocuklara cinsel taciz suçlamalarını reddetmişti.

Raniere, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilir

"Nexium" diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı.

Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.