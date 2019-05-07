Suriye ordusu, TSK’nin de konuşlu olduğu bölgeye kuşatmasını sıkılaştırdı

Suriye ordusu ve müttefiklerinin büyük oranda cihatçıların kontrolünde kalan tek vilayet İdlib’i hedef alan operasyonunda ilerleme sağladığı bildirildi. Türkiye-Rusya-İran öncülüğünde sürdürülen Astana sürecinde Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilen ve TSK’nin 13 gözlem noktasının bulunduğu vilayete güneyden harekat başlatan Suriye ordusunun, Hama’nın kuzeybatısında ilerleme kaydettiği belirtildi.

Bölgeden haber yapan, Beyrut merkezli El Masdar, Suriye ordusunun Ceyş ül İzze ve El Kaide uzantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) gruplarına karşı İdlib’in güneyinde Ebu Zuhur civarını bombardımana tuttuğunu kaydetti. Şam’a yakın El Vatan gazetesi ise ordunun Hama’nın kuzeybatısında stratejik öneme sahip Tel Osman ve Cenabre köyünde ilerlediğini, Tel Osman’ın ele geçirildiğini duyurdu. Hama-İdlib hattında Suriye ordusunun yeni geliştirilen Golan-1000 füze sistemlerini kullandığı görüntülendi.



Rus savaş uçaklarının İdlib’in batısındaki operasyonları ise devam ediyor. Rus Sukhoi jetlerinin dün Cisr eş-Şuğur bölgesini vurduğu belirtildi. İdlib, Ankara-Moskova ilişkilerinin kırılgan başlıklarından biri konumunda. İki ülke arasında geçen eylülde varılan “silahsızlandırılmış bölge” mutabakatında ilerleme sağlanamazken Rusya, cihatçıların silahsızlandırılması konusunda yaşanan zaafiyette Türkiye’yi sorumlu tutuyor. Ankara’nın ise İdlib’e yönelik kapsamlı bir operasyona göç kaygısına da işaretle karşı olduğu biliniyor.



Guterres’ten ateşkes çağrısı



İdlib çevresinde üç gündür yoğunlaşan çatışmalarda, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre ordu ve HTŞ cephesinden 43 kişi öldü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bölgedeki insani krize işaret etti. Suriye’nin kuzeybatısında sivillerin korunması talebini yineledi. Guterres, ateşkes mutabakatının uygulanması için Astana ortaklarına çağrıda bulundu.

Öte yandan, Rusya, HTŞ militanlarının Suriye’deki Hmeymim hava üssüne önceki gün 36 roketle iki ayrı saldırı düzenlendiğini bildirdi.