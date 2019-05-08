İran'dan nükleer hamle

İran Milli Güvenlik Kurulu bu sabah nükleer antlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alındığını duyurdu.

İran Milli Güvenlik Kurulu tarafından nükleer antlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin karar, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa Büyükelçiliklerine bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani alınan karar ile birlikte nükleer antlaşmada sona gelinmediğini belirterek;” Bu karar nükleer antlaşma çerçevesinde atılmış bir adımdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 4+1 ülkelerine 60 gün süre vererek;” Eğer 60 gün içerisinde bir sonuca varamaz isek, nükleer antlaşmadaki taahhütlere ilişkin iki yeni karar daha alacağız. Bu kararlar Erak reaktörü ve uranyumun zenginleştirilmesi ile alakalı olacak” ifadelerini kullandı.

Kararın ABD’nin nükleer antlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmamasına bir tepki olarak alındığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su satışını durdurduklarını açıklayarak ;” Biz antlaşma kapsamında 300 kilogramın üzerinde olan zenginleştirilmiş maddeyi dışarıya satıyorduk. Artık bu satışları durduracağız. Ağırlaştırılmış su da ise 130 tonun üzerine çıktığımızda kalan miktarı satıyorduk. Bu satışları da durduruyoruz” dedi.