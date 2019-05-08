Hız sınırını aşan güvercine ceza mı kesildi?

Alman yetkililer, Bocholt şehrinde 45 km/h ile uçarak, 30km/h olan hız sınırını aşan bir güvercinin güvenlik kamerasına yakalandığını duyurdu.

Facebook hesabından yapılan esprili paylaşımda kuşun yayaları ve araçları tehlikeye sokabilecek hızda uçtuğu belirtildi.

'25 Avro olan ceza ücretini ne zaman ödeyebilir bilmiyoruz' denilen paylaşımda, kuşun gerekli dersi alması ve hızını düşürmesi gerektiği söylendi.

Facebook'taki kuş fotoğrafının birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve espirli yorumlar aldığı görüldü.