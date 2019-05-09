Donald Trump: Çin ticaret görüşmelerinde anlaşmayı bozdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin yeniden başlamasından hemen önce yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin görüşmelerde "anlaşmayı bozduğunu" savundu.

Açıklama, Pekin yönetiminin Beyaz Saray'ın ek vergiler getirmesi halinde "gerekli karşı önlemlerle" misilleme yapacağını açıklamasının ardından geldi.

Trump Cuma günü Twitter üzerinden 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününün vergilerini iki katından fazla arttıracağını belirtmiş ve ek vergiler getireceğini kaydetmişti.

Bu gelişmenin ardından Çin'in Başbakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlığında gerçekleşecek görüşmelerin iptal edilebileceği konuşulsa da, görüşmelerin planlandığı gibi Perşembe günü başlaması bekleniyor.

Görüşmelerden hemen önce, ABD Başkanı Donald Trump Çinli liderleri ticaret anlaşması görüşmelerini bozmakla suçladı.

Florida'daki seçim kampanyası mitinginde yaptığı konuşmada, "Anlaşmayı bozdular… Bunu yapamazlar. Bu nedenle ödeyecekler" dedi.

Trump, iki taraf anlaşma sağlayamazsa, "100 milyar dolardan daha fazla girdi sağlanmasında sakınca olmadığını" kaydetti.

Son günlerde iki ülkenin 'ticaret savaşını' sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya yakınlaştığı konuşuluyordu.

Çin'den misilleme: Gerekli karşı önlemleri alırız

ABD'nin vergileri artıracağını açıklamasının ardından Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Ticarette sürtüşme iki ülke ve dünya insanlarının çıkarına değil" dedi.

Açıklamada, "Çin tarafı ABD'nin vergi artırımını uygulamaya koyması durumunda, Çin'in de gerekli karşı önlemleri alacağına üzülerek bildirmek zorunda" denildi.

Trump Cuma günü, vergilendirilmeyen 325 milyar dolar değerindeki ürüne de kısa zaman içinde yüzde 25 oranında vergi getirilebileceğini kaydetmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, vergi artırımı açıklamasının ardından Çin'i ticaret görüşmelerindeki sözlerinden caymakla suçladı, ancak yine de Pekin ile bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi.

IMF, geniş ölçekli bir ticaret savaşının küresel ekonomiyi zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.