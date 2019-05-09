ABD Adalet Bakanı William Barr Kongre'ye saygısızlıkla suçlandı

Getty Images - ABD Adalet Bakanı William Barr

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller'in hazırladığı Rusya raporunun tamamının Kongre ile paylaşılmaması üzerine Beyaz Saray ile yasama organı arasında yaşanan anayasal kriz derinleşiyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda Salı günü yapılan oylamayla Adalet Bakanı William Barr'ın 'Kongre'ye saygısızlıkla' suçlanmasına karar verildi.

Adalet Bakanı Barr, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın 448 sayfalık raporunun bazı bölümlerini gizli tutarak yayımlamıştı.

Mueller'in raporu, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi konusunu ele alıyordu. Raporda Rusya'nın müdahalesinin tespit edildiği ifade edilse de şu anda başkan olan Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi ile Rusya müdahalesini birbiriyle ilişkilendirecek kadar dedilin bulunmadığı belirtiliyordu.

Demokratların raporun tamamını görmek ve ABD Başkanı Trump'ın adaletin tecelli etmesine engel olup olmadığına ilişkin muhtemel kanıtları incelemek istedikleri biliniyor.

Beyaz Saray ve Demokratlar birbirlerini yasa dışı davranmakla suçluyor.

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Beyaz Saray 'yürütme ayrıcalığını' kullanma kararı aldı

Beyaz Saray, özel savcı Robert Mueller'in Rusya raporunun tamamının yayımlanmaması için 'yürütme ayrıcalığını' kullanma kararı aldı.

Beyaz Saray'ın gizli tutulması gerektiği gerekçesiyle bir konuda bilgi vermeyi tercih etmemesi anlamına gelen bu adım Demokratların sert tepkisiyle karşılandı.

24'e karşı 16 oyla geçen Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki kararın çoğunlukla sembolik olduğu ve bakanın istifasına yol açmayacağı kaydediliyor.

Ancak itaatsizlik suçlaması, Adalet Bakanlığı'nın istenen belgeleri paylaşması için dava açılmasına imkan tanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı'nın Demokratların "yasa dışı ve ehlikeyif" taleplerine engel olmak için Adalet Bakanı'nın talebiyle 'yürütme ayrıcalığı' kararı alındığını açıklamıştı.

Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler geçen hafta Adalet Bakanı Barr'dan 6 Mayıs'a kadar raporun tamamını paylaşmasını istemişti.

Jerry Nadler, Bakan Barr'ı ifade vermesi için komisyona çağırmıştı ancak Barr bu daveti reddetmişti.

Kongre üyeleri, komisyonda ifade verme davetine uymayan kişileri, ifade vermeye zorlamak amacıyla celp çıkarabiliyor.

Adalet Bakanı'na suçlama yöneltilmeyecek olsa bile bu, Demokrat Partililerin kararlılığını göstermesi açısından Beyaz Saray'a önemli bir mesaj olarak yorumlanıyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Mueller'in raporunda, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve ekibinin Rusya'yla işbirliği yaptığı yönünde bir kanıt olmadığını açıklamıştı.

Bakan Barr raporda, Trump'ın adaletin tesisini engellemeye çalıştığı iddialarına konu olan 10 olayın da incelendiğini ancak bu suçun işlendiğine dair yeterli kanıt bulunamadığını kaydetmişti.

EPA - Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler

Komite Başkanı: Demokrasimizin özüne yapılmış bir saldırı

Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, oylamayı "vahim ve mühim bir adım" olarak nitelendirdi.

Trump yönetiminin Mueller raporunun tamamını Kongre ile paylaşmayı reddetmesini, "demokrasimizin özüne yapılmış bir saldırı" diye betimledi.

Adalet Bakanı Barr'a karşı bir adım atılabilmesi için bunun Demokratların 235'e 197 kişiyle çoğunlukta olduğu Kongre tarafından da onaylanması gerekiyor.

Beyaz Saray, oylamadan önce Demokratları "bariz olarak gücü kötüye kullanmakla" suçlamıştı.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr de ifadeye çağırıldı

Öte yandan Senato İstihbarat Komitesi, Trump'ın oğullarından Donald Trump Jr'yi Rusya soruşturmasıyla ilgili resmi olarak ifadeye çağırdı.

Getty Images - Donald Trump Jr

Reuters'ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Donald Trump Jr, Senato Adalet Komitesi'ne 2017 yılında verdiği ifadeye ilişkin sorularla muhatap olacak. Verdiği bu ifade, daha sonra Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in ifadesiyle çalişmişti.

Donald Trump Jr'ye Rusya ile ilişkileri konusunda da sorular sorulması bekleniyor.

Trump ailesinden ilk kez birine soruşturmayla ilgili olarak celp gönderildiği belirtiliyor.

Senato Adalet Komitesi, özel savcı Robert Mueller'i de resmi olarak ifadeye çağırmıştı, ancak henüz bir tarih belirlenmiş değil.