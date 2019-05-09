Afgan çocuğun protez bacak mutluluğu videosu viral oldu

Henüz sekiz aylıkken vurulan Ahmet'in sağ bacağı kesilmişti. Bu, Ahmet'e takılan dördüncü protez bacak... Afganistan'daki çatışmalarda çok sayıda çocuk da hayatını kaybetti.

Hastane koridorundaki bu dans da savaşın izlerini taşıyor... (BBC Türkçe)