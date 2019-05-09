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Afgan çocuğun protez bacak mutluluğu videosu viral oldu

Afganistan'da 5 yaşındaki Ahmet'in protez mutluluğuyla yaptığı dans viral oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 11:49

Henüz sekiz aylıkken vurulan Ahmet'in sağ bacağı kesilmişti. Bu, Ahmet'e takılan dördüncü protez bacak... Afganistan'daki çatışmalarda çok sayıda çocuk da hayatını kaybetti.

Hastane koridorundaki bu dans da savaşın izlerini taşıyor... (BBC Türkçe)

Cumhuriyet İMECESİ

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