Yeni takılan protez bacağıyla dans eden Afgan çocuğun videosu viral oldu

Başkent Kabil’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait bir ortopedi kliniğinde fizyoterapist Mulkara Rahimi tarafından kaydedilen videoda Ahmed, yeni protez bacağının takılmasının ardından gülerek dans ediyor. Video sadece 12 saat içinde 12 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

This boy from #Afghanistan is dancing in joy after receiving a prosthetic leg. He lost his leg in a #landmine explosion in the #Logar region of Afghanistan. Happiness on his face as he dances around his ward is priceless even as other patients smile on. pic.twitter.com/LD9hCbiugp — RT (@RT_com) 8 Mayıs 2019

Bu protezin, Ahmed’e takılan dördüncü protez olduğu belirtiliyor. Ahmed büyüdükçe, protezin yenilenmesi gerekiyor.

Logar vilayetinde yaşayan Ahmed Rahman, yalnızca sekiz aylıkken Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çapraz ateşte bacağından vurulmuştu. Aynı çatışmada kardeşi Salima da yaralanmıştı.

Tedavi altına alınan Ahmed'in bacağı kesilmek zorunda kalmıştı.

Kızılhaç’ın verilerine göre, Afganistan’da yılardır süren çatışmalar sonucu 178 bin engelli bulunuyor, bunların 46 bini ampute edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından şubat ayında yayımlanan bir rapora göre de, geçen yıl Afganistan'daki savaşta en az 927 çocuk yaşamını yitirdi.

Nüfusunun yarısı 15 yaş altı çocuklardan oluşan Afganistan'da savaş 40 yıldır, ABD işgali ise 17 yıldır devam ediyor. (Sputnik)