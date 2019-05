Yeni takılan protez bacağıyla dans eden Afgan çocuğun videosu viral oldu

Başkent Kabil’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait bir ortopedi kliniğinde fizyoterapist Mulkara Rahimi tarafından kaydedilen videoda Ahmed, yeni protez bacağının takılmasının ardından gülerek dans ediyor. Video sadece 12 saat içinde 12 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

This boy from #Afghanistan is dancing in joy after receiving a prosthetic leg. He lost his leg in a #landmine explosion in the #Logar region of Afghanistan. Happiness on his face as he dances around his ward is priceless even as other patients smile on. pic.twitter.com/LD9hCbiugp