Papa'dan kilise içinde cinsel tacizleri ihbar etmeyi zorunlu kılan yasa

AFP - Papa Francesco

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, kilise içindeki cinsel taciz skandallarıyla mücadele amaçlı bir kararname yayımlayarak dünya genelindeki tüm Katolik din adamlarına cinsel taciz vakalarını ve bu vakaların üzerinin örtülmesi girişimlerini üstlerine ihbar etme zorunluluğu getirdi.

1 Haziran'da yasalaşarak yürürlüğe girecek olan kararname ile Katolik Kilisesi içinde, çocuklara ve savunmasız durumdaki yetişkinlere yönelik cinsel istismar; tehdit, şiddet ve nüfuzun kötüye kullanımı vasıtasıyla cinsel eylemlere zorlama ve çocuk pornografisi içeren suçlarla ne şekilde mücadele edileceği belirleniyor. Bu suçların bildirilmesini kolaylaştırmak için her piskoposluk bölgesinde kamuya açık ve erişilebilir bir ihbar sistemi kurulması, gerekirse bu iş için özel bir ofis açılması ve fon oluşturulması öngörülüyor.

Bu suçlardan haberdar olanların üstlerine ya da doğrudan Vatikan'a ihbarda bulunması zorunlu hale getiriliyor. Yönetim birimlerinin de istisnai durumlar dışında 90 gün içinde soruşturmayı tamamlaması isteniyor.

İhbarda bulunanların korunması ve taciz mağdurlarına "haysiyet ve saygı" çerçevesinde tıbbi, psikolojik, ruhani destek sağlanması da öngörülüyor.

Bu yasal düzenlemeler, 3 yıllık bir deneme süresi boyunca geçerli olacak.

'Dünyanın ışığı sizsiniz'

Latince "Dünyanın ışığı sizsiniz" anlamına gelen "Vos estis lux mundi" adlı kararnamenin girişinde Papa, cinsel taciz suçlarının "mağdurlara fiziksel, psikolojik ve ruhani zarar verdiğini, inananları da yaraladığını" vurguladı. Papa Francesco, "geleceğe umutla bakabilmek için geçmişin acı derslerinden ders almaya devam etmek gerektiğini" söyledi ve bunun için de sorumluluğun öncelikle din adamlarına düştüğünü belirtti.

Papa Francesco, Katolik Kilisesi'nin modern zamanlardaki en büyük krizlerinden olan cinsel taciz skandallarıyla mücadele amacıyla son aylarda bir dizi adım atmıştı. Çocuk tacizcilerine ve onları koruyanlara "sıfır tolerans" sözü veren Papa, Şubat ayında dünyanın her yerinden yönetim kademesindeki din adamlarının katılımıyla Vatikan'da "Kilisede Çocukların Korunması" başlıklı olağanüstü bir zirve düzenlemişti.

Bu zirvede yapılan istişarelerin ardından da geçen Mart ayında Vatikan şehir devleti ve diplomatik temsilciliklerini kapsayan bir yasal düzenleme yapılarak ihbar zorunluluğu, zaman aşımı süresinin uzatılması gibi tedbirler alınmıştı.

Bugün duyurulan yeni yasa ise tüm dünyadaki Katolik din adamlarını ilgilendiriyor. Yeni yasa medyada "çığır açıcı", "devrimsel", "sert yumruk" gibi ifadelerle yer aldı.

Ancak taciz mağdurları, Vatikan'ın bu suçların sivil makamlara ve kolluk güçlerine ihbarını da zorunlu hale getirmesini talep ediyordu. Vatikan ise, polise zorunlu ihbar konusunda her ülkenin farklı yasalara sahip olduğunu, Kilise kanununun medeni kanunların önüne geçemeyeceğini savunuyordu. Yeni yasayla da polise ihbar zorunluluğu konusunda yerel medeni kanunlar referans gösteriliyor.