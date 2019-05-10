George Clooney kraliyet bebeğinin vaftiz babası mı?

Ünlü aktör George Clooney, Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni doğan bebeğinin vaftiz babası mı olacak?



58 yaşındaki oyuncu, 6 Mayıs Pazartesi günü doğan ve Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilen erkek bebeğin vaftiz babası olacağı iddiasına yanıt verdi.



Clooney, “Herkes bu dedikoduyu sevdi. Ama gerçek değil. Benden hiç kimsenin vaftiz babası olmamı istemeyin” dedi. Lübnan asıllı İngiliz insan hakları avukatı Amal Clooney ile evli olan ünlü oyuncu, bir ikiz babası. Konuya esprili yaklaşan Clooney, “Ben zaten zar zor evebeynlik yapıyorum. Korkutucu bir şey” dedi.



Kraliyet bebeği Archie ile doğum gününün aynı olması hakkında da espri yapan Clooney, “Düşününce çok sinir bozucu. Çünkü zaten Orson Welles, Sigmund Freud ile aynı gün doğmuştum, şimdi bir de bu eklendi. Hızla bir sıra aşağıya düştüm” dedi.



George Clooney ve Amal Clooney, Meghan Markle ve Prens Harry’nin 19 Mayıs’ta yapılan düğününe katılmıştı.