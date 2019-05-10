Berlin'de bir parkta uyuşturucu satıcıları için özel alanlar belirlendi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'de bir parkta, uyuşturucu alışverişi için özel alanlar ayrılması, ülkede üst düzey bir tartışmayı başlattı.

Görlitzer isimli parkın müdürü Cengiz Demirci, bu kararı uyuşturucu satıcılarının ailelerden ve yürüyüşe çıkanlardan uzak durmalarını sağlamak için aldıklarını söyledi.

Demirci, RBB radyosuna yaptığı açıklamada, uyuşturucu satışlarının sadece pembe çizgilerle belirlenmiş alanlarda yapılabileceğini belirterek "Bu kararı tamamen pratik nedenlerle aldık. Uyuşturucu satışını yasallaştırıyor değiliz." dedi.

Cengiz Demirci, aldığı kararı, "Amacımız, uyuşturucu satıcılarından korkanları yeniden parka çekebilmek" şeklinde açıkladı.

Ancak bu karar, hem Berlin Belediyesi yetkilileri hem de federal makamlar tarafından kınandı.

Ülkede uyuşturucu ile mücadelenin en önde gelen isimlerinden olan, 63 yaşındaki siyasetçi Marlene Mortler, pembe bölgelerle uyuşturucu satıcılarına fiilen "ticaret ruhsatı" verildiğini savundu.

Sağlık Bakanlığı'nın narkotik uyuşturucularla mücadele eden biriminin yöneticisi olan Mortler, "Eğer bu doğru ise anayasal devletin teslimiyeti anlamına gelir" dedi.

Berlin eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel de, Demirci'nin fikrini diğer parklarda uygulamayacaklarını belirterek "Polis, Görlitzer parkı dahil her yerde uyuşturucu satıcılarıyla mücadele edecek" dedi.

'Uyuşturucu trafiği yüzde 90 azalır.'

'The Local' adlı haber sitesine göre uyuşturucu satıcıları parktaki "pembe bölge" sınırlamasına riayet etmiyor.

https://twitter.com/DerSPIEGEL/status/1126389729912442880?s=20

Ancak Cengiz Demirci, sık sık rakip uyuşturucu satıcıları arasında kavgaların çıktığı parkta anti-sosyal davranışları önlemek için deneme amaçlı bu uygulamadan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Parktaki uyuşturucu satıcılarının büyük bölümünün Batı Afrika kökenli kişiler olduğunu vurgulayan Demirci, bu kişilere sığınma başvuruları sonuçlanıncaya kadar çalışma hakkı verilmediğine dikkat çekerek "Bu kişiler yasal olarak çalışabilse parktaki uyuşturucu trafiği yüzde 90 azalır." görüşünü savundu.

Demirci'nin işvereni konumundaki Friedrichshain-Kreuzberg belediyesinin sözcüsü, parkla ilgili çözümler üretmenin park müdürünün sorumluluğunda olduğunu ancak Demirci'nin bu kararı alırken kendilerine danışmadığını söyledi.

Sözcü, kararın ilgili komisyonlarda ele alınacağını belirtti.

Berlin Temsilciler Meclisi'nde Friedrichshain-Kreuzberg'i temsil eden Kurt Wansner, Demirci'ye sert tepki göstererek "Görlitzer Parkı'nda uyuşturucu satışı ve tüketimini özendirmek saçma ve kabul edilemez. Parkta oluşturulan özel alanlar, uyuşturucuyla mücadele çabalarımızı baltalıyor" dedi.