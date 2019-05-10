Tunus'ta göçmen faciası: 70 göçmenin boğularak yaşamını yitirdi

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı, Akdeniz açıklarında en az 70 göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği ve 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Akdeniz açıklarında en az 70 göçmenin boğularak hayatını kaybetti

BM Mülteci Ajansı ölü sayısını 50 olarak açıkladı

BM Mülteci Ajansı ise Libya'dan hareket ve Tunus açıklarında alabora olan teknede en az 50 göçmenin hayatını kaybettiğini, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Tunus donanması kurtarma çalışmaları yürütüyor

Facia Tunus'taki Sfax kentinden 40 mil uzakta yaşandı. Şimdiye kadar 16 göçmen kurtarıldı. Bölgedeki balıkçı tekneleri de kurtarmaya katıldı. Kurtarma ve kurtarma operasyonları şu anda Tunus donanması tarafından yürütülüyor.

BM verilerine göre yılbaşından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.