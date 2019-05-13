Wikileaks kurucusu Assange hakkında yeni gelişme

El Pais gazetesinin, eline geçen resmi bildiriye dayandırdığı habere göre Assange’a ait belgelerin, mobil telefonların, hafıza kartlarının ve bilgisayarların ABD’ye teslim edileceği, Wikileaks kurucusunun yaşamış olduğu odanın 20 Mayıs’ta aranması planlandığı kaydedildi.

Assange, ABD’nin talebiyle sığındığı Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği’nden 11 Nisan tarihinde zorla çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Assange’ın sınır dışı edilmesinin değerlendirileceği duruşma 30 Mayıs’ta yapılacak.

ABD tarafından 'tarihin en büyük gizli bilgileri sızdırma' faaliyetiyle suçlanan Assange, ABD'ye iadesi durumunda 'tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu' suçlamasıyla karşılaşacak. (Sputnik)