Mina Mangal: Afgan gazetecinin öldürülmesi protesto ediliyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sokakta öldürülen gazeteci Mina Mangal için ülkedeki politikacılar ve kadın hakları savunucuları adalet çağrıları yapıyor.

Politikaya atılmadan önce televizyonda sunucu olarak çalışan Mangal cumartesi günü işe gitmek üzere araç beklerken yakın mesafeden vurularak öldürülmüştü.

Ülkenin önde gelen kadın hakları savunucularından Wazhma Frogh, Mangal'ın Facebook hesabından ölüm tehditleri aldığını paylaştığını söyledi.

Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, Mangal'ın katillerinin yakalanacağına ant içti.

Cinayetin nedeni henüz bilinmiyor ancak soruşturma aile anlaşmazlıklarını da dışlamıyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Mangal'ın Afgan meclisinde kültür işleri komisyonuna danışmanlık yaptığı, işine giderken yerel saatle 07.20'de vurulduğunu açıkladı.

Ülkenin Anayasa Mahkemesi, sivil toplum kuruluşları cinayetle ilgili ciddi bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

BBC'ye konuşan savcılık sözcüsü Mangal'ın ev içi şiddet nedeniyle şikayette bulunduktan sonra eşinden iki yıl önce ayrıldığını açıkladı.

ReutersMina Mangal cinayeti gündüz işlendi.

Aile içi şiddet mahkemesine giden dava daha sonra düşürülmüştü. Magal'ın ailesi kızlarının dava kararına karşı çıkıyordu.

Soruşturmayı yürüten polis henüz şüphelileri belirleyemedi.

'Güpegündüz öldürüldü'

Mangal'ın ölümünden bu yana ülkedeki sosyal medya hesaplarından kadınlara karşı şiddet oranı tartışılıyor.

Afganistan'da kadınlara karşı cinayetlerin genellikle gündüz saatlerinde kentin kabalalık noktalarında işlendiği paylaşıldı.

Frogh "Bir kadın bir erkek onun ölmeyi hak ettiğini düşündüğü için güpegündüz öldürüldü" dedi.

Afganistan'daki kadınlar Taliban militanlarıyla ABD'nin sürdürdüğü barış anlaşmasının kadınların zor kazandıkları hak ve özgürlüklerine zarar vereceği endişe taşıyor.

İnsan hakları örgütleri özellikle Taliban'ın yönettiği bölgelerde cinsiyet temelinde şiddet yaşandığını söylüyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Afganistan'ın 2018 yılında gazeteciler için en ölümcül ülke olarak ilan etti.