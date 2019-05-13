Dışişleri'nden Kırgızistan tepkisi

Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine "FETÖ mensuplarının davet edilmesi" hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir." ifadesini kullandı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."