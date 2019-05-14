Avrupa seçimleri öncesi dezenformasyonla mücadele: Facebook İtalya'da 2.5 milyon takipçili 23 hesabı kapattı

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23-26 Mayıs arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi yalan haber ve nefret söylemiyle mücadele kapsamında Facebook, İtalya'da toplamda 2.5 milyona yakın takipçisi olan 23 hesabı kapattı.

AP seçimleri öncesi yalan haber ve manipülasyon endişeleri nedeniyle Avrupa Komisyonu internet devlerinden dezenformasyonla mücadele amaçlı adımlar atmalarını talep etmişti.

Facebook'tan geçen Pazar günü yapılan açıklamada, "bir dizi sahte ve kopyalanmış hesabın kapatıldığı" duyuruldu. Açıklamada "defalarca dezenformasyon yayan hesaplara karşı da önlemler alındığı" belirtildi.

İtalyan basını kapatılan hesap sayısının 23 olduğunu ve toplamda 2 milyon 460 bin takipçiye sahip olduklarını yazdı. Haberlere göre kapatılan bu hesapların yarısından çoğu, iktidardaki popülist koalisyonun ortakları Lig ve 5 Yıldız Hareketi taraftarı yayın yapıyordu.

Facebook'un bu hesapları kapama kararı, kendilerini "küresel düzeyde web temelli savunuculuk topluluğu" olarak tanımlayan Avaaz grubunun ihbarları üzerine geldi. İhbara konu olan hesapların sahte haberlerin yanı sıra, göçmen aleyhtarı, Yahudi düşmanı, aşı karşıtı ve nefret söylemi barındıran içerikler de paylaştığı belirtiliyor.

Film sahnesini 'göçmenler araç yaktı' diye sunan sayfa

La Repubblica gazetesinin haberine göre kapatılan hesaplardan biri, Sicilyalı bir hayvan yetiştiriciler derneği adına açılmıştı. Sayfanın ismi birkaç kez değiştirilmiş ve son olarak "Santa Teresa di Riva (Sicilya'da bir kasaba) Lig - Başbakan Salvini" adını almıştı. 16 binin üzerinde takipçisi olan sayfadan, bir grup göçmenin bir polis aracını yaktığını gösterdiği iddia eden görüntüler de paylaşılmıştı. Video internette 10 milyon kez görüntülenmişti. Ancak bu görüntüler aslında bir filmden alıntıydı.

"5 yıldız hareketi hükümeti istiyoruz" isimli bir başka sayfa da, hükümete muhalif açıklamalarıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano'nun aslında hiç söylemediği sözleri onun ağzından çıkmış gibi lanse etmişti. Saviano'nun "yasa dışı göçmenleri" savunurken İtalyan depremzedelere "mızmız ve şımarık" dediği yalanını yayan bu hesap da kapatıldı.

Salvini: Tv ve gazeteler de yalan haber yapıyor

Lig lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Facebook'un bu hesapları kapama kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yalan haberlerden resmi tv kanallarında ve gazetelerde de bolca var. Bu sabah resmi gazeteciler tarafından yazılmış en az 10 tanesini okudum" dedi.

Muhalefet ise Facebook'un kararını olumlu karşıladı. Kendisi de sıklıkla internette yayılan sahte haberlere konu olan Özgür ve Eşitler partisinden milletvekili ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, "Facebook, çoğunluğu Lig ve 5 Yıldız Hareketi'ne destek veren onlarca sayfayı kapattı. Milyonlarca kişiye sahte haber satan bir ağ… Şimdi birileri özür dileyecek mi?" dedi.

Merkez-soldaki Demokratik Parti Genel Sekreteri Nicola Zingaretti de şunları söyledi:

"Facebook, bizim uzun süredir yaptığımız şikayeti net biçimde doğruluyor. Salvini ve 5 Yıldız, yalan söyleyerek ve sahte haberlerle destek topluyor."