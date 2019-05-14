Vladimir Putin 6. kez baba mı oldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinden 35 yaş küçük 'gizli sevgilisi' eski jimnastikçi Alina Kabaeva ikiz bebek doğurdu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2019 Salı, 12:23

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Özel hayatıyla ilgili bilgiye sahip olunmayan Rusya Devlet Başkanı'yla ilgili bebeklerin babası olup olmadığı yönünde haberler gündeme geldi.

Rus basınının iddiasına göre, 36 yaşındaki Kabaeva, ikiz erkek çocuklara sahip oldu. Profesyonel spor hayatını bıraktıktan sonra milletvekilliği de yapan Kabaeva'nın 2 çocuğu daha var. 2009 yılında evlenmeden doğurduğu ve Dmitry adını verdiği oğlunun ise Putin'e benzerliği gözlerden kaçmadı.

Kabaeva'nın geçen yıl kendisinden 35 yaş büyük olan Putin (66) ile evlendiği iddia edilmişti. Putin'in ilk evliliğinden 2 kızı var. İddialar doğru ise ikizlerle Putin 6'ncı kez baba oldu.

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Cumhuriyet İMECESİ

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