Hollywood yıldızı Isaac Kappy bu paylaşımdan sonra hayatına son verdi!

Terminator: Salvation filminin yıldızı Isaac Kappy, "Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını" söylediği Instagram paylaşımından sonra intihar etti.

"BENİ SEVEN İNSANLARDAN FAYDALANDIM"

Instagram hesabından bir veda mektubu paylaşan Kappy, karakteri hakkında aslında yıllar önce yapması gereken bazı çıkarımlar yaptığını yazdı. Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim. Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum. İnsanları para için kullandım, birçok kişiye ve insanların güvenine ihanet ettim. Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma ihanet ettim. Beni seven insanlardan faydalandım. Kumara para harcadım. O kadar çok harcadım ki geleceğimi heba ettim. Artık hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok." 17 Nisan 1977'de dünyaya gelen oyuncu, Thor, Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmlerde rol almıştı.