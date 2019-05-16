Belçika'nın eski kralı, DNA testi yaptırmazsa 'evlilik dışı çocuğu' olduğunu öne süren sanatçıya günlük 5 bin euro ödeyecek

Belçikalı sanatçı Delphine Boël Kral II. Albert'in babası olduğunu iddia ediyor

Belçika'da Yüksek Mahkeme, Eski Kral II. Albert'in babalık iddiaları nedeniyle DNA testi yaptırmayı reddetmesi halinde, çocuğu olduğunu öne süren 50 yaşındaki Belçikalı sanatçı Delphine Boël'e günlük 5 bin euro ceza ödemesine karar verdi.

Delphine Boël, II. Albert'in annesiyle yaklaşık 20 yıl süren ilişkisinden doğan çocuğu olduğunu iddia ediyordu.

84 yaşındaki II. Albert, daha önce DNA testi yaptırmayı reddetmişti.

Mahkeme, II. Albert'in 3 ay içerisinde tükürük örneği vermesine hükmetti, aksi takdirde Delphine Boël'in babası olduğu savının kabul göreceği uyarısında bulundu.

Eski Kral, babalık iddialarını reddediyor.

Delphine Boël

II. Albert'in evlilik dışı bir çocuğunun olduğu iddiası ilk olarak eşiyle ilgili 1999'larda yayımlanan gayriresmi bir biyografide ortaya atılmıştı.

İddialar, o zamandan beri Belçika'yı meşgul ediyor.

Boël, Eski Kral II. Albert'in biyolojik babası olduğu iddiasını kamuoyu önünde ilk kez 2005 yılında verdiği bir röportaj sırasında dile getirmişti.

Annesi Barones Sybille de Selys Longchamps, ikilinin 1966 ve 1984 yılları arasında ilişki yaşadıklarını iddia etmişti. O zamanlar II. Albert'in henüz kral olmamıştı.

II. Albert, abisinin 1993 yılındaki beklenmedik ölümünün ardından, 62 yaşında tahta çıkmıştı.

2013 yılında ise sağlık sorunları nedeniyle tahttan feragat etmişti ve yerine oğlu Prens Philippe geçmişti.

Eski Kral II. Albert, 1969 yılında eşi ve çocukları Astrid, Laurent ve Philippe ile görülüyor

II. Albert'in yıllık gelirinin 1 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Eski Kral bu yılın başında, mahkenin 2018 yılında DNA testi yapılmasına ilişkin verdiği kararı temyize götürmüştü.

Belçika, kralların çoğunlukla törensel görevlerinin olduğu bir anayasal monarşi.