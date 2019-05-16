Venezüella hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü doğrulandı

Venezüella'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Trump hükümetinin ülkesine karşı savaş halinde olduğunu ve "modern korsanlık" yaptığını belirten Valero, tek taraflı ABD yaptırımlarının Venezüella'da halkın ölüm, gözyaşı ve büyük acı çekmesine yol açtığını vurguladı.

Valero, Trump'ın uluslararası bütün kuralları ihlal ettiğini savunarak, ABD yönetiminin ülkesini koloni yapmak istediğini söyledi.

ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla Venezüella halkını cezalandırıldığının altını çizen Valero, "Donald Trump savaş suçlusudur." şeklinde konuştu.

Valero, ABD'nin Venezüella'ya karşı fiili bir savaş başlatması durumunda 25 milyon Venezüellalının ülkesini savunmak için beklediğini vurgulayarak, "ABD, kendini Vietnam'dan daha uzun süre bir savaşın içinde bulacak." dedi.

"EVET, BOLİVARCI HÜKÜMET İLE MUHALEFET ARASINDA GÖRÜŞMELER VAR''

Venezüella hükümeti ve muhalefetinin, Norveç'in ara buluculuğunda ülkenin başkenti Oslo'da iki görüşme gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin soru üzerine Valero, "Evet, Bolivarcı hükümet ile muhalefetin demokratik kesimleri arasında görüşmeler var. Demokratik muhalefet diye adlandırdığımız bir muhalefet grubu var. Maalesef bir de savaş çığırtkanı, terörist ve faşist bir muhalefet var. Bunlar açıkçası ABD imparatorluğunun kuklaları." cevabını verdi.

'GUAİDO'NUN EKİBİYLE DOĞRUDAN GÖRÜŞME YOK'

Valero, ülkesinde milli bir profil çizen bir muhalefet olduğunu bir de ABD politikalarının peşinden giden muhalefet olduğunu söyleyerek, Norveç'teki görüşmelerde muhalif lider Juan Guaido'nun ekibiyle doğrudan görüşülmediğini ima etti.

“Venezüella hükümeti diyaloğu seven bir hükümet." diyen Valero, hükümetin muhalefetle görüşmelerinin yeni olmadığını, Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan bir müzakere sürecinin yaşandığını hatırlattı.

Demokrasinin savaş değil aksine diyalog, barış, oy verme ve istişare olduğunu belirten Valero, Norveç'teki görüşmelere ilişkin daha detaylı bilgi vermedi.

GÖRÜŞMEYİ ALNAVİO DUYURMUŞTU

İspanya merkezli yayın yapan internet haber sitesi Alnavio’da, krizin başından bu yana aralarında herhangi bir temas bulunmayan hükümet ve muhalefetin temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuk teklifi üzerine bu ülkenin başkenti Oslo’ya gittiği aktarılmıştı.

Müzakere heyetlerinde hükümetten İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez'in yer aldığı ifade edilmişti.

Muhalefet ise eski milletvekilleri Gerardo Blyde ve Fernando Martinez Mottola ile eski Bakan Carlos Andres Perez tarafından temsil ediliyor.

Görüşmelerin ilerlemesi durumunda muhalefet heyetine Ulusal Meclis (AN) İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales’in de dahil olacağı belirtiliyor.

'KÜBA'DA DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Öte yandan, Sputnik'te yer alan habere göre, heyetler arasında Oslo'da gerçekleşen görüşmenin ilk olmadığı, taraflar arasında daha önce bir görüşme daha gerçekleştirildiği belirtildi ve görüşmelerin Norveç dışında Küba'da da gerçekleştirildiği iddia edildi.

NRK'ye göre muhalefeti eski milletvekili Gerardo Bylde, eski bakan Fernando Martinez Mottola ve Ulusal Meclis Başkan Vekili Stalin Gonzales yer alırken, hükümeti temsil eden isimler arasında ise Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda bölgesi valisi Hector Rodriguez yer alıyor.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ane Haavardsdatter Lunde ise, AFP'ye yaptığı açıklamada "Norveç'in barış süreci ve diyalog inisiyatiflerine dahil olduğunu doğrulayamayız, ancak yalanlayamayız da" ifadelerini kullandı.