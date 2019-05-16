Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağı

Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, koalisyonu oluşturan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) tarafından onaylanarak mecliste kabul edildi.

Muhalefetin yasa tasarısına karşı çıkması sayesinde ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasa hükmünde kanun maddesi olarak kabul edilmesi engellenmiş oldu. Böylece yasanın Anayasa Mahkemesine taşınarak iptal edilmesinin yolu açıldı.

Sivil toplum kuruluşları, anayasanın eşitlik ilkesiyle çeliştiğini ileri sürerek yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine itirazda bulunacaklarını duyurdu.