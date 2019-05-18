Eski CIA ajanına, Çin hesabına casusluk yapmaktan 20 yıl hapis cezası

ALEXANDRIA POLISI - 62 yaşındaki Kevin Mallory, casusluk yasasıyla mahkum edildi.
Eski CIA ajanı Kevin Mallory, askeri sırları bir Çin ajanına askeri sırları satma suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
62 yaşındaki Mallory, geçen Haziran'a yapılan ve iki hafta süren yargılamasında, casusluk yapmaktan suçlu bulunmuştu.
Akıcı bir şekilde Çince konuşan Mallory'nin üst düzey güvenlik yetkisi bulunduğu ve hassas belgelere erişimi olduğu açıklandı.
Mallory, askeri sırları 25 bin dolara satmaktan suçlu bulunmuştu.
Mallory, yargılanma sırasında kanıt olarak gösterilen videoda gittiği bir postanede gizli belgeleri tarayıp, bir dijital hafıza kartına kopyalarken görülüyordu.
Adalet Bakanlığı Mallory'nin ayrıca, Çin ajanıyla buluşmak için Mart ve Nisan 2017'de Şangay'a seyahat ettiğini açıkladı.
Savcı Zachary Terwilliger "Mallory, ülkemizi büyük bir riske atmakla kalmaı, aynı zamanda ulusal savunmamız için kendi güvenliğini riske sokan insanların yaşamını tehlikeye attı." dedi.
Savcı ayrıca "Bu dava, halkın güvenine ihanet edip, ulusal güvenliğimizi riske sokmayı düşünen herkese bir mesaj göndermeli." diye konuştu.
Adalet Bakanlığı, Mallory'nin çeşitli hükümet kurumlarında hasass mevkilerde çalıştığını açıkladı.
CIA için gizli görevler yapan Mallory, Savunma İstihbarat Kurumu'nda da (DIA) istihbarat görevlisi olarak çalıştı.
Daha önce de eski CIA Ajanı Jerry Chun Shing, Çin adına casusluk yapma suçlamasını kabul etti. Savcılar, sonradan ABD vatandaşı olan Lee'nin gizli bilgiler karşılığında, ra aldığını söylüyor.
Geçen Haziran'da da eski ABD'li istihbaraçı Ron Rockwell Hansen'e, çin hesabına casusluk yapma girişimi yapma suçlaması yöneltildi.
Adalet Bakanlığı, Çin'e bilgi aktarma girişiminde bulunan Hansen'in en az 800 bin dolar ödeme aldığını açıklamıştı.
Çin'de CIA casusları operasyonu: Önemli tarihler
AFP - Başkent Pekin'deki ABD Büyükelçiliği'nde nöbet tutan Çinli polisler.
- 2010: ABD'nin Çin hükümet bürokrasinin derinliklerindeki kaynaklarından aldığı bilgiler azalmaya başladı
- 2011: Muhbirler ortadan kaybolmaya başladı. CIA'in bilgisayar korsanlarının hedefi mi olduğu, içerideki bir köstebeğin Çinliler'in ajanları tespit etmesine yardımcı mı olduğu net değil
- 2012: FBI soruşturma başlattı
- Mayıs 2014: Dört Çinli subaya, ABD şirketleri için ticari sırlar ve iç yazışmaları çalma suçlaması yöneltti. Aynı ay içinde Çin, ABD ajanlarının başlıca hedefi olduğunu açıkladı.
- 2015: CIA, hükümet bilgisayarlarından çalınan verilerin ajanlarının kimliğini açığa çıkartabileceği kaygıyısla, Pekin'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki personelini geri çekti
- Nisan 2017: Pekin, yabancı ajanlarla ilgili bilgi karşılığında büyük para ödülleri vaat etti
- Mayıs 2017: Dört eski CIA yetkilisi, New York Times'a yaptıkları açıklamada, Çin'in 2010-12 arasında 20 kadar CIA muhbirini öldürdüğünü ya da hapse attığını söyledi
- Haziran 2017: Eski CIA yetkilisi Kevin Mallory tutuklandı ve çok gizli belgeleri bir Çin ajanına vermekle suçlandı
- Ocak 2018: Eski CIA görevlisi Jerry Chun Shing Lee tutuklandı
- Haziran 2018: Eski istihbaratçı Ron Rockwell Hansen, Çin hesabına casusluk girişimiyle suçlandı