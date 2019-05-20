Dünyanın en büyük seçimlerinin düzenlendiği Hindistan'da Başbakan Modi önde

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Dünyanın en büyük seçimlerinin düzenlendiği 900 milyon seçmenli Hindistan'da sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi Bharatiya Janata'nın (BJP) başında olan Başbakan Narendra Modi önde gidiyor.

BJP ve ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi, yedi aşamalı düzenlenen seçimler için bölgesel olarak büyük bir mücadele yürüttü.

Çoğu kişiye göre bu seçimler 2014 yılında büyük bir farkla seçilen Modi için bir referandum özelliği taşıyor.

Modi, 2014'teki seçimlerde oyların yüzde 66'sından fazlasını almıştı. BJP'nin oy oranı, 30 yılın rekoru olarak kayıtlara geçmişti.

Kimi uzmanlar ise sandık çıkış anketlerine güvenmemek gerektiğini söylüyor.

Seçimlerin resmi sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak.

'Manipülasyon için dedikodu'

Hükümet kurulabilmesi için 272 koltuğun kazanılması gerek.

Dört ankete göre BJP öncülüğündeki ittifak, 280-315 arasında bir koltuk sayısına ulaşacak.

Bir başka ankete göre ise bu ittifak 267 koltuk kazanarak hükümet kurma yeter sayısına ulaşamayacak.

İlk anket sonuçlarına göre bir tweet atan BJP, Başbakan Modi'yi bir çim biçme makinesinin başında gösterdi.

https://twitter.com/BJP4India/status/1130125956742565890

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee ise sandık çıkış anketi 'dedikodularına' güvenmemek gerektiğini söyleyerek, "Binlerce elektronik oy makinesinin dedikodu ile manipüle edilmesi ya da yer değiştirilmesi oyunu devrede, bütün muhalefet partilerine güçlü olmaları için sesleniyorum" dedi.

Kimi siyasetçiler ise seçim komisyonuna tepki gösterdi.

Ekonomi ülkenin en büyük seçim gündemiydi.

Şubat ayında Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ise en az 40 Hint asker hayatını kaybetti. Bunun üzerine Pakistan'a hava saldırısı düzenleyen Hindistan'ın seçim gündeminde ulusal güvenlik de var.