Ukrayna’nın yeni başkanı yemin töreni konuşmasında parlamentoyu feshetti

Yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 11:28

[Haber görseli]Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yapılan yemin töreniyle görevine başladı.

Zelenskiy, yemin töreninde yaptığı konuşmada, parlamentoyu feshederek erken seçim ilan ettiğini söyledi. Parlamentoya ilk talimatlarını veren Ukrayna Devlet Başkanı, "Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmanızı, yasa dışı zenginleşmeye adli ceza getiren yasayı kabul etmenizi istiyorum" dedi.

İstihbarat servisi başkanının, Savunma Bakanının ve başsavcının görevine son verdiğini açıklayan Zelenskiy, parlamentoyu feshettiğini söyledi.

Ukrayna'da Halk Cephesi Partisi, geçen hafta koalisyondan çekilmişti.

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