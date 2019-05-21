Yeni Zelanda’daki saldırının faili terörizmle suçlanacak

Yeni Zelanda'da Chirstchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 51 kişiyi katleden Brenton Tarrant, cinayetlere ek olarak terörizmle suçlanacak. Tarrant, terör suçlamasından hüküm giymesi halinde ömür boyu hapisle cezalandırılacak. Brenton Tarrant