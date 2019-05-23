İngiliz gazetesi duyurdu: May istifa edecek iddiası

İngiliz gazetesi duyurdu: Başbakan May istifa edecek iddiasıİngiliz basını İngiltere Başbakanı May'in istifa etmesinin beklendiğini yazdı. Bulvar gazeteleri 'arka koltuktaki gözyaşları' manşetleriyle çıktı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe, 09:18

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İngiliz basınında yer alan iddialara göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in cuma günü istifa etmesi bekleniyor.

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Arka koltuktaki gözyaşları (Kabineye duygusal veda)
Bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

[Haber görseli]The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini, ancak istifa restine karşılık karşı taraftan hiçbir şey buna karşılık alamadığını da yazdı.

[Haber görseli]

Bulvar gazetelerinde May'in Brexit kumarını başarısız yöneten başbakan olarak tarihe geçtiğini ve 'Demir Lady' umuduyla geldiğini ancak duygu dolu gözyaşlarıyla veda ettiğini yazdı.

[Haber görseli]

The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini yazdı.

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