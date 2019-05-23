Suçsuz yere 45 yıl hapis yattı: Alacağı tazminat belli oldu

ABD'nin Michigan Eyaleti'nde, 1972 yılında henüz 27 yaşındayken ateşli silahla cinayet işleme suçlamasıyla cezaevine konulan ve 2018 yılında Michigan Üniversitesi Masumiyet Kliniğinin davasını üstlenmesiyle masum olduğuna hükmedilen Richard Phillips'e 1.5 milyon dolar ödenmesine karar verildi. Savcılığa göre Phillips, görgü tanıklarının "neredeyse tamamen" yalan ifadelerine dayanılarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SİLAHLI SOYGUNDAN DA HAPİS VERDİLER

Eski bir oto tamircisi olan Phillips aynı dönemde silahlı soygun suçundan da mahkum edildi. Şu anda 73 yaşında olan Phillips, mahkumiyeti boyunca masum olduğunu savunmuştu.

"İŞLEMEDİĞİM SUÇU KABUL ETMEKTENSE HAPİS YATARIM"

Alman basın organı DW ve AA'nın haberlerine göre Phillips, geçen yıl WDIV Televizyonu'na verdiği röportajda, “İşlemediğim bir suçu kabul etmektense hapiste ölmeyi yeğlerim” ifadelerini kullanmıştı. Yetkililerin kararını beklerken cezaevinde yaptığı resimleri satarak geçimini sağlayan Phillips’in bekleme süreci Michigan üst mahkemesinin 1.5 milyon dolarlık telafi kararıyla sonuçlandı.

SUÇSUZ YERE EN ÇOK O HAPİS YATTI

"Haksız yere mahkum edilmiş bireyler için topluma yeniden entegre olmanın son derece güç olduğuna” dikkat çeken Başsavcı Dana Nessek, “Çektikleri acı için bu adamlara merhametli bir tazminat sağlamakla yükümlüyüz" diye konuştu. ABD’de suçsuzluğu kanıtlanana kadar en uzun süre hapis yatan mahkum olan Phillips hakkında verilen bu karar, ülkede şu ana kadar verilen en yüksek üç telafi hükmünden biri.