Pentagon’dan yıllar sonra gelen UFO itirafı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uzaylılar ve UFO konusunda resmi araştırma ve incelemeler yaptıklarını resmen duyurdu. Bu güne kadar Dünya dışı varlıkların aktiviteleri ve hareketleri hakkında hiç resmi açıklamada bulunmayan Pentagon’un sözcülerinden Christopher Sherwood, Amerikan basınına konuştu.

ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’a konuşan Sherwood Savunma Bakanlığı’nın, hükümetin çok gizli programını yıllardır uyguladığını ve uygulamaya da devam edeceğini aktardı. Sherwood, “Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı” isimli özel programın varlığını doğruladı. Sherwood, “Savunma Bakanlığı her zaman çalışma alanımızda yer alan gökyüzündeki hava araçlarını incelemiştir ve incelemeye de devam edecektir. Bu şekilde ülkeye karşı olan tehditlere önlem alabiliyoruz” dedi. Sherwood, “Tanımlanamayan Uçan Cisim” olarak da bilinen UFO’lar hakkında da konuştu. Sherwood, “Bize UFO’lar hakkında gelen ihbarları da inceliyoruz. Bakanlığımız tanımlanamayan cisimler hakkındaki iddiaları incelemeye devam edecektir. Düşmanlarımızın herhangi bir sürpriziyle karşılaşmak istemeyiz” dedi.

İngiltere’de 1990’larda UFO’ları İngiliz hükümeti için inceleyen Nick Pope, “Daha önce ABD Savunma Bakanlığı bu tür bir açıklama yapmamıştı. Bu açıklama çok büyük bir adım. Bu açıklamalar bir ilk oluyor. Çünkü ilk defa, ABD’nin resmi olarak UFO’lar ve uzaylılarla ilgili çalışmalar yürüttüğü doğrulanmış oluyor” dedi. (Sözcü)