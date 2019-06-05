Deutsche Bank'Deutsche Bank, Venezüella'nın 20 ton altınına el koydu'

Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Venezüella, 2016 yılında Almanya'yla yaptığı 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasında 20 ton altını ipotek verdi.

Venezüella'nın 2021'de sona erecek anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi üzerine Deutsche Bank, anlaşmayı tek taraflı feshederek altına el koydu.

Bloomberg, Deutsche Bank yetkilileri ile Venezüella hükümetinden temsilcilerin konu hakkında yorumdan kaçındığını ifade etti.

Venezüella Merkez Bankası, ABD'nin yaptırımlarını bypass etmek için geçen ay 570 milyon dolar değerinde 15 ton altın satışı yapmıştı.

Bu satış sonucunda Venezüella'nın altın rezervleri, 7.9 milyar dolarla son 29 yılın en düşük seviyesini görmüştü.