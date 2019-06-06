Yıldırım çarpması bir aileyi yok etti!

Malezya basınında yer alan haberlere göre Negeri Sembilan eyaletine bağlı Bahau kentinde, keçilerini otlatan bir aile, aniden bastıran fırtınanın ardından tarlaya düşen yıldırımdan etkilendi. Yıldırım düşmesi sonucu anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti, 12 yaşındaki çocukları ise yaralandı. Olayda ailenin köpeği de öldü.