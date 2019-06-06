Malezya basınında yer alan haberlere göre Negeri Sembilan eyaletine bağlı Bahau kentinde, keçilerini otlatan bir aile, aniden bastıran fırtınanın ardından tarlaya düşen yıldırımdan etkilendi. Yıldırım düşmesi sonucu anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti, 12 yaşındaki çocukları ise yaralandı. Olayda ailenin köpeği de öldü.
Yıldırım çarpması bir aileyi yok etti!
Malezya'da bir tarlaya düşen yıldırım, aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açtı.
Yayınlanma tarihi: 6 Haziran 2019 Perşembe, 09:18