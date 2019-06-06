‘NATO güncellensin’

Son dönemde NATO’nun uluslararası alandaki rolü ve demokrasiyle ilişkisi konusundaki tartışmalar sürerken ittifakın parlamenter asamblesinde, NATO’ya üye devletlerin demokratik değerlere bağlılığını takip edecek “Demokratik Koordinasyon Merkezi” kurulması önerisi yapıldı.

NATO PA Bahar Genel Kurulu toplantısı, geçen hafta sonu Slovakya’nın başkenti Bratislava kentinde yapıldı.

Genel kurulda birçok rapor da kabul edilirken ABD’li Demokrat Parti’den Kongre üyesi olan Gerry Connolly’nin hazırladığı “NATO 70 yaşında: NATO ittifakı neden halen vazgeçilmezdir?” başlıklı raporda yapılan öneriler dikkat çekti.

Yakın bir transatlantik ittifaka olan ihtiyacın ‘her zamankinden daha fazla’ olduğu dile getirilen raporda NATO’nun demokratik değerlere daha fazla önem vermesi gerektiği savunularak ittifak bünyesinde üye devletlerin demokratik kurumlarının güçlendirilmesi amacıyla ‘Demokratik Koordinasyon Merkezi’ kurulması önerisinde bulunuldu. Merkezin amacıyla ilgili de “Bu merkez, ortak değerlerlerle ilgili gözetim organı olacak ve üye devletlere seçim güvenliği, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve canlı bir demokrasinin sürdürülmesi için diğer konularda yardım sağlayacaktır. Bu merkez, ittifakın güvenliğinin demokrasi ile bağlantılı olduğu konusunda açık bir mesaj verecektir” ifadelerine yer verildi.

NATO’nun son olarak 2010’da belirlenen stratejik konseptinin yenilenmesi gerektiği belirtilen raporda “Mevcut Stratejik Konsept, NATO-Rusya işbirliğinin ‘ortak barış, istikrar ve güvenlik alanı yaratılmasına katkı sağladığını’ belirtmektedir. Fakat mevcut durumun bu olmadığı çok açıktır. Dahası Çin, NATO’nun güvenlik çıkarlarını doğrudan etkileyen Balkanlar ve Ortadoğu’da etkinliğini giderek artırmaktadır. İttifak, Çin’i radarına almalıdır. Ayrıca siber ve hibrit tehditlere daha çok vurgu yapılmalıdır” denildi.

Tavsiye niteliğinde

NATO ile kurumsal bir bağı bulunmayan ve üye ülkelerin milletvekillerinin oluşturduğu NATO PA’nın kabul ettiği kararların bağlayıcılığı bulunmuyor. İttifakın parlamenter asamblesindeki tavsiye niteliğindeki tartışmalar ve kararlar, NATO’nun önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar üzerinde belirleyici özellik taşıyor.