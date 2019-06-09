Kırgızistan’a 32 milyon dolarlık hastane

Türkiye’nin son dönemde art arda diplomatik kriz yaşadığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapımı 13 milyon dolara mal olan 72 yataklı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi inşa ettiği, hastanenin ilk üç yıl işletilmesi için de Sağlık Bakanlığı’nın ayrıca 19 milyon dolar harcayacağı ortaya çıktı. Üçüncü yılın sonunda hastanenin kendi kendine yetebilir olması hedeflenirken bu hedefe ulaşılamazsa şimdilik toplam 32 milyon dolar olması öngörülen maliyet artabilecek.

Camiden sonra hastane

Türkiye’nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, geçen ay Bişkek Müftülüğü’nün iftarına Kırgızistan’ın FETÖ imamının da davet edilmesi nedeniyle iftarın düzenlendiği yeri terk etmiş ve bu esnada söylediği “Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız” demesi tartışmaya neden olmuştu. Geçen hafta da Bişkek’teki Orok köyünde Ahıskalı Türkler’le Kırgızlar arasında yaşanan kavgaya müdahale ederek ülkenin içişlerine karıştığı gerekçesiyle Türk Büyükelçi Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak nota verildi. Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da Kırgız Büyükelçiyi bakanlığa çağırarak nota verdi.

Açılış maliyeti 13 milyon dolar

Kırgızistan’la art arda diplomatik krizler yaşanırken Türkiye’nin bu ülkede 35 milyon dolara mal olan caminin yanı sıra hastane de yaptırdığı ortaya çıktı. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda geçen ay görüşülerek kabul edilen ve önümüzdeki dönemde TBMM Genel Kurulu’nda onaylanması beklenen “Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi açılması, ortak işletilmesi ve devri ile Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına dair anlaşma,” Türkiye’nin Kırgızistan’da yaptırdığı hastanenin ayrıntılarını ortaya koydu. Buna göre TİKA’nın Bişkek’te inşa ettiği 72 yataklı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin yapım maliyeti 13 milyon dolar tuttu. Hastanenin açılmasının ardından ilk 3 yılda Türkiye, burası için en az 19 milyon dolar daha harcayacak.

Üç yıllık işletme maliyeti 19 milyon dolar

TİKA’nın hastane yapımı için 7 milyon 153 bin dolar, tıbbi cihaz ve donanım alımı için 4 milyon 562 bin dolar ve şu anda devam eden işlerle beraber toplamda 13 milyon dolar para harcadı. Sağlık Bakanlığı ise hastanenin ilk üç yıl işletmesi için 4 milyon doları Türkiye’den gidecek doktorların uçak, iaşe ve yollukları, 15 milyon doları ise üç yıllık işletim gideri olmak üzere toplamda 19 milyon dolar harcayacak. Hastalardan alınacak katkı paylarıyla birlikte Türkiye’nin hastaneye olan maddi desteğinin kademeli olarak azalması planlanıyor. Ancak planlanan hedeflere ulaşılamazsa hastanenin Türkiye’ye maliyeti daha da artacak.