Mektup sessizliği

ABD’nin Türkiye’ye gönderdiği tehdit içerikli S-400 mektubuyla ilgili Ankara’da sessizlik sürerken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mektuba verilecek yanıtla ilgili “çalışma yapıldığını” söyledi. Ankara’da krizi geçiştirme havası gözlemlenirken, bu ay sonunda G-20 toplantısı çerçevesinde yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinin iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönem nasıl seyredeceği üzerinde belirleyici olacağı yorumları yapılıyor.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri alma kararından vazgeçirmek için bir süredir devam ettirdiği yaptırım baskısını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderilen mektupla resmileştirmiş, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Bakan Akar’a “ültimatom” niteliğinde bir mektup göndererek 31 Temmuz’a kadar Türkiye’nin S-400’den vazgeçmemesi durumunda F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılacağını bildirmişti. Mektubun gönderildiği 6 Haziran’dan bu yana Ankara’dan ABD tehditlerine yönelik bir yanıt gelmedi. Milli Savunma Bakanlığı, 7 Haziran’da mektubu doğrulayan, ancak içeriğine dair bir yorum getirmeyen açıklamasında “mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir” açıklamasını yapmakla yetinmişti.

‘Cevap verilir’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise dün gazetecilerin mektuba bir yanıt verilip verilmeyeceği sorusuna, “Mektubun muhatabı Milli Savunma Bakanlığımız. Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Beraber koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları da var. Bu iletişim devam edecek” diye konuştu. Demir, S-400’lerin Türkiye’ye teslimatıyla ilgili de “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net, ‘Biz bu meseleyi bitirdik’ diye defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe varsa S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı. Buna hazır olduğumuzu defalarca söyledik” dedi. Demir, Patriot füze sistemi görüşmelerine ilişkin de “Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kritik görüşme ay sonunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde yapılacak olan G-20 toplantısı çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’la görüşecek. Erdoğan’ın Trump’la görüşmesinde S-400 krizinin öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor. Ankara’nın bu tarihe kadar krizi büyütmeden geçiştirme yoluna gideceği ve ABD ile diplomatik temasları sürdüreceği yorumları yapılıyor.

Adalet Bakanı ABD’de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün ABD’nin başkenti Washington’da mevkidaşı William Barr ile görüşecek. Görüşmede savunma konularının gündeme gelmesi beklenmiyor. İki bakanın görüşmelerinde “adli işbirliği konularını masaya yatıracağı” bildirildi. Gül, ayrıca Türk Miras Vakfı’nda düzenlecek toplantıda Türkiye’deki yargı reformu stratejisini anlatacak.